Trgovinski sporazum EU–SAD: Najveći gubitnici i (nekolicina) dobitnika

Što je u sporazumu? Navodno povratak kvotama koje jako podsjećaju na one iz vremena Bidenove administracije. Iznad tih kvota, carina od 50 posto bi (najvjerojatnije) ostala na snazi. Jedan dužnosnik EU-a rekao je u ponedjeljak da razina samih kvota još nije dogovorena. Za to će trebati više vremena nego što je preostalo do 1. kolovoza. Uz to, SAD donekle priznaje da EU nije glavni problem u vezi s globalnim viškovima čelika i aluminija. Bruxelles i Washington planiraju raspravljati o "zaštitnoj zoni" kojom bi se izolirali od čelika proizvedenog u Kini, Indoneziji, Egiptu, Turskoj i drugdje.