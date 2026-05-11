Jakovina o Tadićevoj izjavi: Ako četnici i nacisti nisu bili isti, zašto su odlazili preko Zagreba u istom smjeru 1945.?
Povjesničar Tvrtko Jakovina komentirao je, u N1 studiju uživo kod Hrvoja Krešića, aktualne teze o fašizmu i antifašizmu, izjednačavanje ustaškog i komunističkog režima, izjave Borisa Tadića za N1 te stanje na Bliskom istoku.
Odgovarajući na Krešićevo pitanje kako gleda na aktualnu raspravu je li Zagreb oslobođen 8. svibnja 1945. i tezu da je tada jedan mrak zamijenjen drugim, Jakovina je naglasio kako ta teza svake godine sve više dobiva na meritumu i postaje dio našeg političkog i medijskog mainstreama,
"U Republici Hrvatskoj ta teza svake godine dobiva svake godine sve više na meritumu, postaje dio našeg mainstreama i o tome tako govore svi političari. Živimo 35 godina s tom tezom i kad je ogolimo to je teza u ideji fašizma i antifašizma. Mi ne govorimo zapravo o ustašama i partizanima, nego o fašizmu i antifašizmu", kazao je Jakovina.
"Nekontroverznom smatraju Hitlerovu i Pavelićevu vlast"
Dodao je kako su Nijemci bili zainteresirani da ustaše što duže ostanu na vlasti radi koridora povlačenja svoje vojske, a da ustaška vlast nije vodila računa o svojim građanima nego ih je ostavila da čekaju do posljednjeg trenutka.
"To je odgovaralo onima koji su željeli što više mrtvih i koji su željeli pomoći njemačkim jedinicama. To se dogodilo, a oni koji to smatraju kontroverznim, nekontroverznom smatraju dotadašnju Hitleorovu vlast u Berlinu i Pavelićevu vlast u Zagrebu. O tome zapravo govorimo i svi bi se trebali o tome izjasniti. Godinama smo govoirili na isti način, i danas tako govorimo, a i sutra ćemo. Ne želi se to mijenjati jer da se želi mijenjati, nešto bismo vjerojatno u ovih 35 godina objasnili, zaključili i promijenili. Zaoštrenost je cilj ovakvog odnosa prema prošlosti i tu smo gdje jesmo. Dijelu onih koji mogu na to utjecati ova situacija odgovara", istaknuo je Jakovina.
Odgovor Borisu Tadiću
Hrvoje Krešić pitao je našeg istaknutog povjesničara kako komentira tvrdnje bivšeg srpskog predsjednika Borisa Tadića, koji je u razgovoru za N1 ustvrdio kako je "besmisleno govoriti o četničkom i ustaškom pokretu kao jednakima jer četnički pokret nije bio nacistički". Posebno je naglasio da to govori kao netko tko dolazi iz partizanske obitelji, napomenuo je Krešić.
"Ako oni nisu bili isti, zašto su zajedno odlazili preko Zagreba u istom smjeru 1945. godine? Imamo niz potvrđenih suradnji četnika i nacista tijekom Drugog svjetskog rata i konačno, zašto mi nemamo borbu između ustaša i četnika u BiH za vrijeme II. svjetskog rata, a žestoko se obje strane bore protiv partizana? To su prava pitanja", upozorava Jakovina.
Politička smrt četnika
Dodao je kako su četnici bili u boljoj poziciji od ustaša jer su igrali na dvije strane.
"Bio je to građanski rat u Kraljevini Jugoslaviji, a četnici su bili u boljoj poziciji jer su igrali na dvije strane - surađivali s nacistima i bili uz kraljevsku vladu. Da je kraljevska vlada opstala, četnici su imali priključenje, ali ustaše nisu - ako Nijemci gube rat, i ustaše gube rat. Među Hrvatima bi problem bio puno veći da je umjesto Tita pobijedila kraljevska vlada", smatra Jakovina.
Pojasnio je i da su američka i britanska vlada u jednom trenutku, najkasnije od ‘43 promijenile odnos prema četnicima i nisu ih više financirali.
"To je bila samo potvrda onoga što su Britanci zahvaljujući Enigmi saznavali što rade četnici i kako surađuju s Nijemcima. Bila je to politička smrt četnika jer su se borili na strani nacista", naglašava Jakovina.
Amerika bi se povukla iz rata s Iranom, ali ne može
U osvrtu na aktualno stanje na Bliskom istoku i rat u Iranu, Jakovina je istaknuo kako je Amerika u težoj situaciji nego u Vijentamu jer su se tamo, kad su vidjeli da će biti poraženi, u jednom trenutku povukli, ali su nastavili financirati i naoružavati jednu stranu u sukobu, pa kad je ona poražena, taj poraz nije pripisan Americi pa su sačuvali obraz.
"Ovdje je drukčije, ovdje su sami, ne mogu taj rat prepustiti Izraelu jer Izrael može samo bombardiratri Iran. Netanyahuova ideja o izvlačenju 400 kg obogaćenog uranija iz Irana teško se može zamisliti jer bi to značilo okupaciju dijela Irana i krvavi rat. Americi rat ne donosi rezultate, ali rastu cijene nafte. Oni bi se povukli, ali ne mogu. Možda dođe do puknuća iranskog režima, ne znamo što se događa unutra, ali zasad se ne čini da će biit tako. Na terenu su Iranci ranjeni, ali sve je drugo ostalo na mjestu. Nakon ovoga je još teže zamisliti bilo kakav pokret protiv korupcije ili pokret za ljudska prava u Iranu jer će vlast u ratu to lako riješiti", naglasio je Jakovina.
Rat u u pat poziciji
Dodao je kako se nije dogodio par režima koji je Donald Trump tražio, kao ni očekivanje da će se Iranci pokrenuti protiv sistema, a i Šahov sin se više ne spominje i nestao je iz javnosti.
"Rat je u pat poziciji. Nisam siguran da je Iran spreman na brzo rješenje, zbog opstanka vlastitog režima. Bili su spremni više žrtvovati više od Amerike, a sad se žele naplatiti i zato se i ponašaju ovako u Hormuzu - na to što rade teško je naći odgovor. Trump prijeti rušenjem civilizacije, ali teško je znati kuda to ide, ali očito nije došlo stiglo predaleko. Rat s Iranom je samo jedan od ratova – imamo neriješen Hezbolah i nerspetljani libanonski čvor. Tu je i sukob u OPEC-u Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije koji će obilježiti naredne mjesece i to ne na dobar način", zaključio je povjesničar Jakovina.
