Eurosong u sjeni politike: Je li glazba izgubila bitku?

Ovogodišnje izdanje Eurosonga suočava se s najvećim bojkotom u svojoj 70-godišnjoj povijesti. Televizijske kuće iz Španjolske, Irske, Nizozemske, Islanda i Slovenije povukle su se iz natjecanja zbog sudjelovanja Izraela, tvrdeći da rat u Gazi i političke kontroverze sve više narušavaju integritet natjecanja.

Napetosti oko Izraela eskalirale su nakon prošlogodišnjeg finala u Baselu, kada je izraelska predstavnica Yuval Raphael, preživjela napad Hamasa 7. listopada 2023., osvojila uvjerljivo najviše glasova publike, iako su joj žiriji dali znatno manje bodova.

Brojne televizijske kuće tada su dovele u pitanje regularnost glasanja, upozoravajući na snažnu kampanju izraelskih dužnosnika i pozive na masovno glasanje.

Europska radiodifuzna unija (EBU), organizator natjecanja, odbacila je optužbe i poručila da je glasanje bilo neovisno provjereno i regularno. Ipak, dio članica smatra da geopolitički sukobi sve više određuju rezultate natjecanja, piše BBC.

Isključivanje država zbog politike - da ili ne?

Pojedine televizijske kuće sad traže i promjenu pravila kako države uključene u ratove ne bi smjele sudjelovati na Eurosongu. Neki pritom spominju ne samo Izrael nego i Ukrajinu, čija je pobjeda 2022. nakon ruske invazije također izazvala rasprave o političkom glasovanju.

Slovenska televizija RTV smatra da Eurosong više nije “neutralno glazbeno natjecanje”, dok španjolski RTVE traži ozbiljnu raspravu o reformi pravila EBU-a.

Kritičari tvrde da podrška državama u sukobu utječe na glasanje publike i narušava ravnopravnost natjecatelja.

S druge strane, dio sudionika i bivših pobjednika Eurosonga upozorava kako bi isključivanje država zbog politike bilo opasno za samu ideju natjecanja. Izraelska pobjednica Dana International poručila je da se “ne može kažnjavati cijela zemlja zbog neslaganja s njezinom vladom”.

Može li se Eurosong odvojiti od politike?

EBU je ove godine pokušao ublažiti kontroverze smanjenjem maksimalnog broja glasova po gledatelju s 20 na 10 te najavio strože praćenje promotivnih kampanja povezanih s državnim institucijama.

Izraelski broadcaster Kan već je dobio upozorenje zbog objava kojima se pozivalo publiku da glasa deset puta za izraelskog predstavnika.

Unatoč tome, ovogodišnje natjecanje u Beču ponovno će pratiti prosvjedi i političke rasprave, a ne samo glazba. Sve više emitera, izvođača i gledatelja smatra da Eurosong više nije moguće odvojiti od geopolitike.