Tri tone i domet do šest tisuća kilometara: Europska zemlja predstavila svoju prvu interkontinentalnu balističku raketu

STR / AFP / Ilustracija

Turska je predstavila prototip interkontinentalnog balističkog projektila (ICBM) u sklopu nastojanja da postane samodostatna u obrani te da se pozicionira kao važan obrambeni igrač na Bliskom istoku i među saveznicima u NATO-u.

Podijeli

Oglas

ICBM nazvan Yildirimhan – što na turskom znači „munja” – razvijen je u istraživačko-razvojnom centru Ministarstva obrane, a predstavljen je u utorak na sajmu SAHA 2026 Defence and Aerospace Exhibition u Istanbul Expo Centru, piše Al Jazeera.

Što znamo o projektilu Yildirimhan i zašto je važan?

Yildirimhan ima domet od 6.000 kilometara. Prema Federaciji američkih znanstvenika, balistički projektili s dometom većim od 5.500 km klasificiraju se kao interkontinentalni balistički projektili (ICBM). Ako bi bio lansiran iz Turske, Yildirimhan bi mogao pogoditi ciljeve diljem Europe, Afrike i Azije.

Prema turskoj novinskoj agenciji Anadolu, projektil postiže maksimalnu brzinu od Mach 25, odnosno 25 puta veću od brzine zvuka. Ima četiri raketna motora i koristi tekući dušikov tetroksid kao gorivo. Bojna glava može nositi teret od 3.000 kg.

Turska još nije započela serijsku proizvodnju projektila.

Govoreći na sajmu u Istanbulu, ministar obrane Yasar Guler izjavio je:

„U ovom razdoblju u kojem je ekonomski trošak postao asimetrično oružje, Turska svojim saveznicima ne nudi samo oružane sustave, već i tehnologiju te održivu sigurnosnu ekonomiju.”

Stručnjaci smatraju da je predstavljanje turskog ICBM-a značajno iz više razloga.

Ozgur Unluhisarcikli, regionalni direktor think tanka German Marshall Fund, rekao je za Al Jazeeru:

„Po mom mišljenju, Turskoj ICBM nije potreban za odvraćanje neposredne sigurnosne prijetnje. Stoga nije toliko važan sam projektil koliko sposobnost njegove proizvodnje.”

Sigurnosni i obrambeni analitičar iz Istanbula Burak Yildirim rekao je da je razvoj ICBM-a neizravno važan i za turske civilne svemirske programe, posebno projekt Delta-V, čiji je cilj lansiranje turskih satelita pomoću domaćih raketa.

„Fizika dosezanja orbite i fizika interkontinentalne balističke putanje usko su povezane; tehnologija se preklapa. U tom smislu, sposobnost razvoja ICBM-a prirodan je, iako politički osjetljiv, derivat ozbiljnog svemirskog programa.”

⚡️Turkey introduces YILDIRIMHAN Intercontinental Ballistic Missile — Turkish Defense Agency



The missile can reach speeds of 9-25 Mach and has range of 6000 kilometers pic.twitter.com/kLSlAs3gYj — RT (@RT_com) May 5, 2026

Dodao je ipak da je na sajmu SAHA 2026 prikazan tek konceptualni model:

„Nema potvrđenih testova leta, tehničke specifikacije su ograničene, a ključni podsustavi nisu javno detaljno predstavljeni. Čak ni najizglednija buduća baza za testiranje – u Somaliji – još nije izgrađena. Ovo je najavljena ambicija, a ne operativna sposobnost.”

Ali Bakir, viši nerezidentni suradnik Middle East Council on Global Affairs, izjavio je da prototip predstavlja veliki iskorak za Ankaru.

„Ovaj razvoj simbolizira skok u raketnim sposobnostima i tehnološkom napretku Turske, omogućujući joj da se pridruži ekskluzivnom krugu zemalja koje posjeduju tako napredne obrambene tehnologije.”

Dodao je i da taj korak pokazuje odlučnost Ankare da ojača svoju vojnu moć, sposobnost odvraćanja i status regionalne sile šireg dosega.

Zašto je Turska razvila Yildirimhan?

Predstavljanje novog projektila dolazi usred ozbiljnih napetosti na Bliskom istoku.

Iako je na snazi krhko primirje nakon šestotjednog američko-izraelskog rata protiv Irana, situacija u regiji ostaje nestabilna. Iran nastavlja blokirati Hormuški tjesnac, dok SAD provodi pomorsku blokadu iranskih luka. Istodobno Izrael nastavlja kršiti primirja u Libanonu i Pojasu Gaze.

Ankara je u ožujku objavila da su NATO-ovi sustavi protuzračne obrane presreli balističke projektile usmjerene prema Turskoj. Iran je negirao odgovornost i sugerirao da bi iza incidenata mogao stajati Izrael.

Bivši izraelski premijer Naftali Bennett u veljači je izjavio da Izrael ne smije „zatvarati oči” pred Turskom, optužujući je da postaje dio regionalne osi slične iranskoj.

„Pojavljuje se nova turska prijetnja”, rekao je Bennett.

⚡️ WORLD'S LARGEST NON-NUCLEAR WARHEAD 🔥 Türkiye's newly unveiled #YILDIRIMHAN ICBM packs the equivalent destructive power of ~10 #GAZAP thermobaric bombs: It vaporizes whatever it hits directly, levels all concrete structures within 1km and damages buildings up to 5km! 🇹🇷 https://t.co/Brg2rlBNs5 pic.twitter.com/0IMeNWFSqV — Turkish Century (@TurkishCentury) May 7, 2026

Turska je posljednjih godina sve oštrije kritizirala izraelske akcije u Gazi i na Zapadnoj obali, dok su odnosi Ankare i Tel Aviva značajno zahladili.

Bakir smatra da strah od Izraela nije glavni razlog razvoja ICBM-a, ali da je jasno kako Ankara želi poslati poruku i saveznicima i protivnicima, uključujući „sve agresivniji Izrael”.

„Ovaj razvoj dio je dugoročne vizije predsjednika Erdogana i AKP-a da smanje ovisnost o stranom oružju, povećaju samodostatnost i izgrade snažnu domaću obrambenu industriju.”

Yildirim dodaje da Turska želi „suvereno odvraćanje” jer smatra da apstraktna saveznička jamstva više nisu dovoljna.

„Najava Yildirimhana manje je vezana uz konkretnu prijetnju, a više uz poruku da Turska želi postati država koju nitko ne može prisiljavati – niotkuda.”

Koliko je značajna turska vojna moć?

Turska ima drugu najveću stalnu vojsku u NATO-u i postala je važan izvoznik oružja.

Još od 1980-ih razvija vlastitu obrambenu industriju, a tijekom 2010-ih snažno se okrenula domaćem dizajnu i proizvodnji zbog ograničenja pri kupnji stranog oružja.

Danas tisuće turskih obrambenih kompanija razvijaju kopnene, zračne i pomorske sustave.

Prema lokalnim medijima, turski obrambeni i zrakoplovni izvoz dosegnuo je rekordnih 10,05 milijardi dolara u 2025. godini.

Najpoznatiji turski izvozni proizvod je dron Bayraktar TB2, koji je izvezen u najmanje 31 zemlju, uključujući Ukrajinu, Irak, Keniju, Bangladeš i Japan.

Prema podacima SIPRI-ja, glavni kupci turskog oružja između 2021. i 2024. bili su Ujedinjeni Arapski Emirati, Pakistan i Katar.

Yildirim zaključuje:

„Povezivanjem s ICBM sustavima Turska poručuje da sebe vidi kao globalnog aktera – državu sposobnu projicirati utjecaj daleko izvan svog tradicionalnog geopolitičkog okruženja.”