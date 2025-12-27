Tri žene izbodene u pariškom metrou, policija počinitelja ranije tražila

„Malijski državljanin koji ilegalno boravi u zemlji, ova osoba, već poznata po oštećivanju imovine pod utjecajem droga, zatvorena je u siječnju 2024. zbog teške pljačke i seksualnog napada nakon što je dobila kaznenu presudu“, navodi se u priopćenju za javnost ministarstva unutarnjih poslova.