Ovaj čaj mnogi piju svakodnevno – evo zašto mu nutricionisti daju zeleno svjetlo

Ne postoji strogo zadani recept, ali najčešće se priprema tako da se u vruću vodu dodaju svježe naribani ili narezani đumbir i svježe iscijeđeni sok limuna. Za najbolji učinak preporučuje se koristiti svjež korijen đumbira i svježi limun, a ne gotove koncentrate ili zaslađene sirupe.
Zdravstvene dobrobiti: probava, mučnina, upale
Nutricionisti ističu da je čaj od limuna i đumbira prije svega saveznik probave. Spojevi u đumbiru, poput gingerola, potiču lučenje probavnih enzima, ubrzavaju rad crijeva i pomažu da se hrana učinkovitije razgrađuje. Limun, iako je kiseo, slabiji je od želučane kiseline, a uz to donosi i malo kalija koji pomaže kontrakcijama mišića probavnog sustava.
Đumbir je posebno cijenjen kao prirodna pomoć kod mučnine, od jutarnjih mučnina do nelagode u želucu tijekom putovanja. Njegovi aktivni sastojci djeluju na receptore u probavnom sustavu i smanjuju signale mučnine prema mozgu, dok svježi miris limuna dodatno opušta i može umanjiti osjećaj nelagode.
Čaj od limuna i đumbira može pomoći i kod zatvora. Limun sadrži spoj limonen, koji podupire probavu i pomaže da se stvari 'pokrenu', dok đumbir ubrzava pražnjenje želuca. Ne treba zaboraviti ni osnovu – vodu: dovoljno tekućine omekšava stolicu i olakšava redovito pražnjenje crijeva.
I limun i đumbir imaju protuupalno djelovanje. Vitamin C i antioksidansi iz limuna pomažu u zaštiti stanica od oštećenja povezanih s upalnim procesima, dok spojevi poput gingerola i shogaola u đumbiru mogu blokirati određene upalne putove u organizmu.
Smije li se piti svaki dan i tko treba biti oprezan?
Baza ovog napitka je voda, pa čaj od limuna i đumbira doprinosi svakodnevnom unosu tekućine. Ako napitak pripremite samo od vode, limuna i đumbira, bez šećera ili meda, on praktički nema kalorija: bez je masti, ugljikohidrata, šećera i proteina. Čim dodate zaslađivač, raste i energetska vrijednost, pa ljubitelji meda trebaju imati na umu da s količinom ipak ne pretjeruju.
Nutricionisti smatraju da je za većinu ljudi sasvim u redu piti čaj od limuna i đumbira svaki dan, pogotovo ako ga doživljavate kao toplu, umirujuću alternativu kavi. Ako vam limun smeta zbog osjetljivog želuca ili refluksa, slične učinke možete postići i čistim čajem od đumbira.
Ipak, napitak nije idealan za svakoga. Kiselina iz limuna može pojačati tegobe osobama s izraženim refluksom ili vrlo osjetljivim želucem, a i đumbir i agrumi kod rijetkih ljudi mogu izazvati alergijsku reakciju.
Đumbir ima i blago 'razrjeđujuće' djelovanje na krv, pa osobe koje uzimaju antikoagulantne lijekove (poput varfarina) ne bi trebale pretjerivati bez konzultacije s liječnikom. Limun također sadrži oksalate, pa osobe sklone bubrežnim kamencima trebaju pripaziti na ukupni unos namirnica bogatih tim spojevima.
Za većinu zdravih ljudi, umjereno ispijan čaj od limuna i đumbira ostaje ugodan, mirisan način da ugriju organizam, podrže probavu i unesu malo više tekućine tijekom dana.
