čarobni spoj

Ovaj čaj mnogi piju svakodnevno – evo zašto mu nutricionisti daju zeleno svjetlo

author
N1 Info
|
25. pro. 2025. 18:35
đumbir, limun, čaj
Pixabay/ilustracija

Ne postoji strogo zadani recept, ali najčešće se priprema tako da se u vruću vodu dodaju svježe naribani ili narezani đumbir i svježe iscijeđeni sok limuna. Za najbolji učinak preporučuje se koristiti svjež korijen đumbira i svježi limun, a ne gotove koncentrate ili zaslađene sirupe.

Mnogi u ovaj čaj dodaju i malo meda, agave ili javorova sirupa – dovoljno je tek malo zaslađivača jer i mala količina znatno mijenja okus. Oni koji ne vole sami pripremati napitak mogu posegnuti za gotovim čajevima od limuna i đumbira u vrećicama, koje je dovoljno preliti vrućom vodom.

Zdravstvene dobrobiti: probava, mučnina, upale

Nutricionisti ističu da je čaj od limuna i đumbira prije svega saveznik probave. Spojevi u đumbiru, poput gingerola, potiču lučenje probavnih enzima, ubrzavaju rad crijeva i pomažu da se hrana učinkovitije razgrađuje. Limun, iako je kiseo, slabiji je od želučane kiseline, a uz to donosi i malo kalija koji pomaže kontrakcijama mišića probavnog sustava.

Đumbir je posebno cijenjen kao prirodna pomoć kod mučnine, od jutarnjih mučnina do nelagode u želucu tijekom putovanja. Njegovi aktivni sastojci djeluju na receptore u probavnom sustavu i smanjuju signale mučnine prema mozgu, dok svježi miris limuna dodatno opušta i može umanjiti osjećaj nelagode.

Čaj od limuna i đumbira može pomoći i kod zatvora. Limun sadrži spoj limonen, koji podupire probavu i pomaže da se stvari 'pokrenu', dok đumbir ubrzava pražnjenje želuca. Ne treba zaboraviti ni osnovu – vodu: dovoljno tekućine omekšava stolicu i olakšava redovito pražnjenje crijeva.

I limun i đumbir imaju protuupalno djelovanje. Vitamin C i antioksidansi iz limuna pomažu u zaštiti stanica od oštećenja povezanih s upalnim procesima, dok spojevi poput gingerola i shogaola u đumbiru mogu blokirati određene upalne putove u organizmu.

Smije li se piti svaki dan i tko treba biti oprezan?

Baza ovog napitka je voda, pa čaj od limuna i đumbira doprinosi svakodnevnom unosu tekućine. Ako napitak pripremite samo od vode, limuna i đumbira, bez šećera ili meda, on praktički nema kalorija: bez je masti, ugljikohidrata, šećera i proteina. Čim dodate zaslađivač, raste i energetska vrijednost, pa ljubitelji meda trebaju imati na umu da s količinom ipak ne pretjeruju.

Nutricionisti smatraju da je za većinu ljudi sasvim u redu piti čaj od limuna i đumbira svaki dan, pogotovo ako ga doživljavate kao toplu, umirujuću alternativu kavi. Ako vam limun smeta zbog osjetljivog želuca ili refluksa, slične učinke možete postići i čistim čajem od đumbira.

Ipak, napitak nije idealan za svakoga. Kiselina iz limuna može pojačati tegobe osobama s izraženim refluksom ili vrlo osjetljivim želucem, a i đumbir i agrumi kod rijetkih ljudi mogu izazvati alergijsku reakciju.

Đumbir ima i blago 'razrjeđujuće' djelovanje na krv, pa osobe koje uzimaju antikoagulantne lijekove (poput varfarina) ne bi trebale pretjerivati bez konzultacije s liječnikom. Limun također sadrži oksalate, pa osobe sklone bubrežnim kamencima trebaju pripaziti na ukupni unos namirnica bogatih tim spojevima.

Za većinu zdravih ljudi, umjereno ispijan čaj od limuna i đumbira ostaje ugodan, mirisan način da ugriju organizam, podrže probavu i unesu malo više tekućine tijekom dana.

Teme
imunitet limun probava Čaj od limuna i đumbira đumbir

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

