Francuska policija svladala muškarca s nožem na pariškom kolodvoru: "Čuo se najmanje jedan pucanj"

Francuska policija je u petak ranila muškarca naoružanog nožem na pariškom željezničkom kolodvoru Montparnasse, rekao je ured javnog tužitelja u francuskom glavnom gradu, nakon što je ranije objavljeno da je policija svladala muškarca od ranije poznatog zbog obiteljskog nasilja.
Policijski službenik je upotrijebio svoje "oružje" protiv muškarca, koji se potom sam ranio nožem, objavio je ured u priopćenju.
Izvor iz policije je rekao da je muškarac prijetio svojoj supruzi i djeci u predgrađu Pariz prije nego što se ukrcao u vlak prema kolodvoru Montparnasse, gdje su ga čekali policajci. Kada su mu prišli, zaprijetio je da će si oduzeti život, nakon čega su ga nastrijelili u noge, dodao je izvor.
Ured tužitelja je rekao da se čuo najmanje jedan pucanj, a očevidac je za Reuters rekao da ih je čuo nekoliko.
Fotograf Reutersa, koji je bio tamo u trenutku incidenta, rekao je da su nakon policijske intervencije ljudi počeli naglo bježati. Policija je evakuirala kolodvor na kojem inače stoje brzi vlakovi prema zapadu i jugozapadu zemlje.
Drugi svjedok je za televiziju BFM TV kazao da je čuo glasan tresak prije nego što su ljudi oko njega počeli paničariti.
"Trebale su mi dvije ili tri sekunde da shvatim što se događa. Ljudi su počeli govoriti: 'Moramo otići odavde, moramo brzo otići', zbog čega mi je srce počelo brzo lupati, a ja sam ustao i pobjegao", rekao je očevidac za televiziju.
Muškarac je od ranije poznat policiji zbog obiteljskog nasilja, rekao je ured tužitelja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
