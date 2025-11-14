Francuska policija svladala muškarca s nožem na pariškom kolodvoru: "Čuo se najmanje jedan pucanj"

Izvor iz policije je rekao da je muškarac prijetio svojoj supruzi i djeci u predgrađu Pariz prije nego što se ukrcao u vlak prema kolodvoru Montparnasse, gdje su ga čekali policajci. Kada su mu prišli, zaprijetio je da će si oduzeti život, nakon čega su ga nastrijelili u noge, dodao je izvor.