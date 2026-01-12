Oglas

spaceX

Trump će razgovarati s Muskom o ponovnom uspostavljanju interneta u Iranu: "Vrlo je dobar u tome"

author
Hina
|
12. sij. 2026. 06:50
donald trump, elon musk
Jim WATSON / AFP

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u nedjelju da planira razgovarati s milijarderom Elonom Muskom o ponovnom uspostavljanju interneta u Iranu, gdje su vlasti prekinule internetsku uslugu usred prosvjeda protiv vlade.

Oglas

„Vrlo je dobar u tome, ima vrlo dobru tvrtku“, rekao je Trump novinarima kao odgovor na pitanje hoće li angažirati Muskovu tvrtku SpaceX, koja nudi satelitsku internetsku uslugu pod nazivom Starlink.

Nakon što je milijarder pomogao financirati Trumpovu uspješnu predsjedničku kampanju, a kasnije pokrenuo velike rezove u saveznoj vladi, prijateljski par se posvađao prošle godine kada se Musk usprotivio Trumpovu ključnom poreznom zakonu.

No, čini se da su obnovili odnose, te su ovog mjeseca zajedno večerali u Trumpovom odmaralištu Mar-a-Lago.

Teme
donald trump elon musk iran

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ