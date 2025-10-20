Iranski vrhovni vođa odgovorio Trumpu: "Dobro, samo sanjajte dalje!"

Vrhovni iranski vođa ajatolah Ali Hamenei odbio je u ponedjeljak ponudu američkog predsjednika Donalda Trumpa da nastavi pregovore o iranskom nuklearnom programu i zanijekao njegovu tvrdnju da je SAD uništio iranske nuklearne sposobnosti.
Teheran i Washington imali su pet krugova neizravnih pregovora o iranskom nuklearnom programu koji je završio 12-dnevnim ratom u lipnju u kojem su Izrael i SAD bombardirali iranska nuklearna postrojenja.
"Trump je rekao da je on čovjek koji sklapa dogovore, ali ako dogovor prati prisila i njegov je rezultat unaprijed određen, to nije dogovor nego nametanje i mobbing", rekao Hamenei, po iranskim državnim medijima.
Trump je prošli tjedan u izraelskom parlamentu rekao da bi bilo odlično kada bi Washington mogao pregovarati s Teheranom o "mirovnom sporazumu", nakon početka prekida vatre u Pojasu Gaze između Izraela i Hamasa.
"Američki predsjednik ponosno kaže da su bombardirali i uništili iransku nuklearnu industriju. Dobro, samo sanjajte dalje!", dodao je Hamenei.
"Što se tiče Amerike ima li Iran nuklearna postrojenja ili ne? Te intervencije neprimjerene su, pogrešne i oblik prisile."
Zapadne sile optužuju Iran da nastoji razviti nuklearnu bombu obogaćujući uranij i traže da to prekine. Teheran niječe da želi nuklearno oružje, tvrdeći da njegov program obogaćivanja uranija ima isključivo civilne, energetske svrhe.
