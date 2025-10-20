Oglas

ajatolah Ali Hamenei

Iranski vrhovni vođa odgovorio Trumpu: "Dobro, samo sanjajte dalje!"

Hina
20. lis. 2025. 15:54
Ajatolah Khamenei
Wana News Agency via REUTERS

Vrhovni iranski vođa ajatolah Ali Hamenei odbio je u ponedjeljak ponudu američkog predsjednika Donalda Trumpa da nastavi pregovore o iranskom nuklearnom programu i zanijekao njegovu tvrdnju da je SAD uništio iranske nuklearne sposobnosti.

Teheran i Washington imali su pet krugova neizravnih pregovora o iranskom nuklearnom programu koji je završio 12-dnevnim ratom u lipnju u kojem su Izrael i SAD bombardirali iranska nuklearna postrojenja.

"Trump je rekao da je on čovjek koji sklapa dogovore, ali ako dogovor prati prisila i njegov je rezultat unaprijed određen, to nije dogovor nego nametanje i mobbing", rekao Hamenei, po iranskim državnim medijima.

Trump je prošli tjedan u izraelskom parlamentu rekao da bi bilo odlično kada bi Washington mogao pregovarati s Teheranom o "mirovnom sporazumu", nakon početka prekida vatre u Pojasu Gaze između Izraela i Hamasa.

"Američki predsjednik ponosno kaže da su bombardirali i uništili iransku nuklearnu industriju. Dobro, samo sanjajte dalje!", dodao je Hamenei.

"Što se tiče Amerike ima li Iran nuklearna postrojenja ili ne? Te intervencije neprimjerene su, pogrešne i oblik prisile."

Zapadne sile optužuju Iran da nastoji razviti nuklearnu bombu obogaćujući uranij i traže da to prekine. Teheran niječe da želi nuklearno oružje, tvrdeći da njegov program obogaćivanja uranija ima isključivo civilne, energetske svrhe.

SAD ajatolah ali hamenei donald trump iran nuklearno naoružanje sankcije iranu

