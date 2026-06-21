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MULTIMILIJUNSKA OBNOVA

Trump kaže da su "vandali" odgovorni za ljuštenje boje u Reflektirajućem bazenu

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Hina
|
21. lip. 2026. 19:05
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REUTERS
Daniel Heuer/REUTERS

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je ponovno izjavio da su "vandali" odgovorni za oštećenje znamenitog Reflektirajućeg bazena u Washingtonu, čiji se materijal počeo guliti s poda samo nekoliko dana nakon završetka multimilijunske obnove koju je naredio Trump.

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Donald Trump je rekao na svojoj platformi Truth Social da su "užasni vandali izlili korozivne i destruktivne kemikalije u bazen", sugerirajući da je to uzrokovalo ljuštenje materijala.

Problem je izišao na vidjelo u petak, a tiče se plave boje koja je nanesena na dno bazena, prema medijskim napisima. Još se ne zna što je točno uzrokovalo problem.

REUTERS
Daniel Heuer/REUTERS

Potrošeno 14,2 milijuna dolara

Reflektirajući bazen jedna je od najpoznatijih znamenitosti u Washingtonu. Oko 600 metara dugačak bazen proteže se između Spomenika Lincolnu i Spomenika Washingtonu, te je poslužio kao kulisa za legendarni govor Martina Luthera Kinga Jr.-a "Sanjao sam san" 1963.

Trump je nedavno naredio da se ova znamenitost obnovi po cijeni od 14.2 milijuna dolara. U sklopu projekta, pod je premazan tamnoplavim slojem koji je Trump opisao kao "plavu boje američke zastave".

Redizajn je već naletio na poteškoće kad su velike alge vodu obojile u zeleno. Zaposlenici parka dodali su vodikov peroksid u vodu kako bi suzbili algu.

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alge bazen donald trump lincoln memorial političke bizarnosti

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