Na 85. godišnjicu prvog partizanskog odreda Milanović u Brezovici, Plenković u Kanadi

U blizini spomenika Prvom partizanskom odredu u Spomen-parku, kako je najavio, sutra ujutro će biti pak saborski zastupnik i potpredsjednik stranke DOMiNO Igor Peternel, koji će održati konferenciju za medije o obilježavanju Dana antifašističke borbe. Peternel je jedan od zagovaratelja ukidanja Dana anftifašističke borbe i jedan od organizatora prošlogodišnjeg okruglog stola u Saboru na kojem su sudionici negirali broj žrtava prema popisu Javne ustanove Spomen-područja Jasenovac kao i razmjere zločina počinjenih u tom ustaškom koncentracijskom logoru.