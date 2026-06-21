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DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE

Na 85. godišnjicu prvog partizanskog odreda Milanović u Brezovici, Plenković u Kanadi

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Helena Puljiz
|
21. lip. 2026. 17:34
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PIXSELL
Edina Zuko/PIXSELL

Ove se godine obilježava 85 godina od osnivanja prvog partizanskog odreda i prve antifašističke postrojbe u Hrvatskoj i ovom dijelu Europe

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U Spomen-park u Brezovici, na Dan antifašističke borbe, sutra ponovno odlazi predsjednik Republike Zoran Milanović i očekuje se njegovo obraćanje javnosti, doznaje se iz priopćenja Ureda predsjednika.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković boravit će u Kanadi, gdje će se sastati s premijerom Markom Carneyom, hrvatskom zajednicom i gospodarstvenicima dviju zemalja a iskorist će priliku i da pogleda utakmicu na Svjetskom nogometnom prvenstvu između Hrvatske i Paname, doznaje se iz vlade.

Premijer i predsjednik Republike zajedno su obilježili Dan antifašističke borbe u Spomen-parku u Brezovici 2021. godine.

Peternel najavio presicu kod partizanskog spomenika

U Hrvatskom saboru sutra nema najavljenih događaja, a ne zna se ni hoće li predsjednik parlamenta Gordan Jandroković možda u Spomen-park u Brezovici.

Ne zna se ni kako će gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević obilježiti Dan antifašističke borbe, a delegacija Grada Zagreba, koju je predvodio zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet je zajedno s predstavnicima Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske položila je u petak vijence i zapalila svijeće na Grobnici narodnih heroja i na Partizanskom groblju na zagrebačkom Mirogoju.

U blizini spomenika Prvom partizanskom odredu u Spomen-parku, kako je najavio, sutra ujutro će biti pak saborski zastupnik i potpredsjednik stranke DOMiNO Igor Peternel, koji će održati konferenciju za medije o obilježavanju Dana antifašističke borbe. Peternel je jedan od zagovaratelja ukidanja Dana anftifašističke borbe i jedan od organizatora prošlogodišnjeg okruglog stola u Saboru na kojem su sudionici negirali broj žrtava prema popisu Javne ustanove Spomen-područja Jasenovac kao i razmjere zločina počinjenih u tom ustaškom koncentracijskom logoru.

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