Trump najavio novu otmicu? "Prozvani" predsjednik, bivši gerilac, mu odgovorio

Donald Trump je u nedjelju, u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One, izjavio da mu se operacija u Kolumbiji, slična onoj koju je proveo u Venezueli, „čini dobrom idejom“, te je optužio Gustava Petra za trgovinu drogom u Sjedinjenim Američkim Državama, upozorivši ga da „to više neće dugo trajati“.