GUSTAVO PETRO

Trump najavio novu otmicu? "Prozvani" predsjednik, bivši gerilac, mu odgovorio

N1 BiH
05. sij. 2026. 17:53
Gustavo Petro
LUIS ACOSTA / AFP

Kolumbijski predsjednik Gustavo Petro odgovorio je na prijetnje svog američkog kolege Donalda Trumpa, usred rastućih napetosti između dviju zemalja nakon američke agresije u Venezueli.

„Ponovno ću posegnuti za oružjem“, poručio je u ponedjeljak bivši gerilski borac, a danas kolumbijski predsjednik Gustavo Petro, kao odgovor na prijetnje svog američkog kolege Donalda Trumpa, usred rastućih napetosti između dviju zemalja nakon američke agresije u Venezueli i otmice predsjednika te države, Nicolása Madura.

Donald Trump je u nedjelju, u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One, izjavio da mu se operacija u Kolumbiji, slična onoj koju je proveo u Venezueli, „čini dobrom idejom“, te je optužio Gustava Petra za trgovinu drogom u Sjedinjenim Američkim Državama, upozorivši ga da „to više neće dugo trajati“.

Ubrzo se oglasio Petro odgovarajući na prijetnje američkog čelnika.

„Zakleo sam se da više nikada neću dotaknuti oružje nakon mirovnog sporazuma iz 1989., ali ću ponovno posegnuti za njim u obrani domovine“, napisao je lijevo orijentirani kolumbijski predsjednik na platformi X.

Opširnije o američkoj agresiji na Venezuelu pročitajte OVDJE.

Teme
SAD donald trump gustavo petro kolumbija

