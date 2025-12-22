Dalija Orešković: Zahvaljujući Plenkoviću, Hrvatska je danas HOS-ova država. HOS-ova država, HOS-ova pravila

Saborska zastupnica Dalija Orešković podijelila je kakve je prijetnje sve dobila i pritom uperila prstom u vladu Andreja Plenkovića putem objave na Facebooku.
"Više nema nikakve dvojbe, HDZ-ova vlast je stala uz ustaštvo kako bi parazitirala na mržnji i prijetnjama koje se šire pod crnim insignijama. Javno ću objaviti primjer jedne takve prijetnje koju sam nedavno zaprimila.
"Doću ti u kuću..., ubit te..., glavu ću ti skinut".
Umjesto osude BBB-a zbog transparenta "Za dom spremni", premijer i predsjednik Hrvatskog sabora, obrušili su se na gradsku vlast u Zagrebu koja je zabranila ustaške pokliče na području svoje ingerencije. Očito se HDZ više ne skriva iza dvostrukih konotacija te manifestira da je uzvikivanje ustaškog "Za dom spremni" postalo sasvim legitimno u svim prilikama", poručila je Dalija Orešković.
"S obzirom da je ustaški "Za dom spremni" postao legitiman, tako su legitimne i učestale postale i prijetnje. Njime se želi postići strah i opća šutnja. Da im se ne pruža otpor."
"Sprega korupcije i ustašluka naišla je na plodno tlo i odobravanje vrlo opasnog sloja društva. Nakon ovog, za Plenkovića nema natrag. Za Marka Skeju, čija se bojna zove po ustaši Rafaelu Bobanu, znamo tko je i što je", dodaje saborska zastupnica.
"Zahvaljujući Plenkoviću, Hrvatska je danas HOS-ova država. HOS-ova država, HOS-ova pravila. Što je onda Plenković? Naljutio bi se da ga nazovemo ustašom. A antifašist nije."
