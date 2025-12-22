Dalija Orešković: Zahvaljujući Plenkoviću, Hrvatska je danas HOS-ova država. HOS-ova država, HOS-ova pravila

Umjesto osude BBB-a zbog transparenta "Za dom spremni", premijer i predsjednik Hrvatskog sabora, obrušili su se na gradsku vlast u Zagrebu koja je zabranila ustaške pokliče na području svoje ingerencije. Očito se HDZ više ne skriva iza dvostrukih konotacija te manifestira da je uzvikivanje ustaškog "Za dom spremni" postalo sasvim legitimno u svim prilikama", poručila je Dalija Orešković.