Modžtaba Hamenei ranjen

Trump o novom vrhovnom vođi Irana: "Mislim da je vjerojatno živ u nekom obliku, znate"

Hina
|
13. ožu. 2026. 06:47
Donald Trump
Getty Images via AFP / WIN MCNAMEE

Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je kako misli da je novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei, čiji je otac, bivši vrhovni vođa, ubijen prvog dana američko-izraelskog rata protiv Irana, živ, ali ozlijeđen.

Hameneija Iranci nisu vidjeli od nedjelje kada ga je izabralo Vijeće stručnjaka, a njegove prve komentare pročitao je televizijski voditelj u četvrtak.

Iranski dužnosnik rekao je u srijedu za Reuters da je novoimenovani vrhovni vođa lakše ozlijeđen, ali da nastavlja s operacijama, nakon što ga je državna televizija opisala kao ranjenog u ratu.

"Mislim da je vjerojatno (živ). Mislim da je ozlijeđen, ali mislim da je vjerojatno živ u nekom obliku, znate", rekao je Trump u intervjuu za Fox Newsovu emisiju "The Brian Kilmeade Show". Njegove je izjave Fox News objavio kasno u četvrtak.

U prvim Hameneijevim komentarima, obećao je da će Hormuški tjesnac držati zatvorenim i pozvao susjedne zemlje da zatvore američke baze na svom teritoriju ili riskiraju da ih Iran napadne.

SAD i Izrael započeli su napade na Iran 28. veljače. Iran je odgovorio vlastitim napadima na Izrael i zemlje Perzijskog zaljeva s američkim bazama.

Teme
Američke vojne baze Hormuški tjesnac Iran i Izrael Iransko-američki sukob donald trump modžtaba hamenei

