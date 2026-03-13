Trump o novom vrhovnom vođi Irana: "Mislim da je vjerojatno živ u nekom obliku, znate"

Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je kako misli da je novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei, čiji je otac, bivši vrhovni vođa, ubijen prvog dana američko-izraelskog rata protiv Irana, živ, ali ozlijeđen.
Hameneija Iranci nisu vidjeli od nedjelje kada ga je izabralo Vijeće stručnjaka, a njegove prve komentare pročitao je televizijski voditelj u četvrtak.
Iranski dužnosnik rekao je u srijedu za Reuters da je novoimenovani vrhovni vođa lakše ozlijeđen, ali da nastavlja s operacijama, nakon što ga je državna televizija opisala kao ranjenog u ratu.
"Mislim da je vjerojatno (živ). Mislim da je ozlijeđen, ali mislim da je vjerojatno živ u nekom obliku, znate", rekao je Trump u intervjuu za Fox Newsovu emisiju "The Brian Kilmeade Show". Njegove je izjave Fox News objavio kasno u četvrtak.
U prvim Hameneijevim komentarima, obećao je da će Hormuški tjesnac držati zatvorenim i pozvao susjedne zemlje da zatvore američke baze na svom teritoriju ili riskiraju da ih Iran napadne.
SAD i Izrael započeli su napade na Iran 28. veljače. Iran je odgovorio vlastitim napadima na Izrael i zemlje Perzijskog zaljeva s američkim bazama.
