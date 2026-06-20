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BURA U ČAŠI VODE

Novi krug svađe između Meloni i Trumpa: "Biti tvojom prijateljicom svakako nije pomoglo"

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Hina
|
20. lip. 2026. 21:42
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AFP
BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Talijanska premijerka Giorgia Meloni ponovno je uzvratila američkom predsjedniku Donaldu Trumpu na društvenim mrežama, nakon što je doveo u pitanje njezinu političku popularnost i ponovio tvrdnju da je "iznova i iznova" tražila da se slikaju zajedno.

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Trump je rekao u subotu da premijerka "loše stoji s popularnošću u Italiji".

Također ju je optužio da ne podržava američke napore u sprječavanju Irana "da nabavi ili razvije nuklearno oružje".

U objavi na Instagramu, Meloni je rekla da su Trumpovi "neprestani, ničim izazvani napadi besmisleni".

"Što se tiče moje popularnosti, biti tvojom prijateljicom svakako tome nije pomoglo, niti ovisi o mome odnosu s tobom", rekla je Meloni.

"Moja popularnost nije tvoja briga. Predlažem da se usredotočiš na svoju", dodala je.

"Dok sam ja premijerka, Italija ostaje suverena nacija"

Ranije u subotu, Trump je također rekao da je Meloni izazvala "veliku logističku poteškoću" time što je zabranila SAD-u da koristi talijanske zračne baze za američke vojne operacije protiv Irana.

No talijanska čelnica rekla je da korištenje talijanskih baza "uređeno sporazumima koje smo uvijek poštovali i koji se ne mogu kršiti. Dok sam ja premijerka, Italija ostaje suverena nacija".

Meloni je u petak rekla da je zapanjena Trumpovom prvotnom tvrdnjom da je "molila" za fotografiju tijekom sastanka G7 ovaj tjedan u Francuskoj.

Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani otkazao je svoj put u SAD ranije ovaj tjedan.

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donald trump eu giorgia meloni iran italija sad

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