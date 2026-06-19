Meloni optužila Trumpa da je izmislio priču da je "molila" za sliku s njim, Tajani ne ide u SAD

"Vjerojatno je sretna što sam razgovarao s njom. Nisam morao razgovarati s njom", rekao je Trump za tv kanal La7 u kratkom intervjuu. "Molila me da se fotografiram s njom. Toliko se željela fotografirati sa mnom. Ne bih pristao, ali mi ju je bilo žao", rekao je Trump, kako prenosi La7. Kanal nije objavio originalni audiozapis, već sinkroniziranu verziju.