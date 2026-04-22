Trump objavio niz dramatičnih poruka: "Iran je pred financijskim slomom. SOS!!!"

Američki predsjednik Donald Trump objavio je niz poruka na svojoj platformi Truth Social, tvrdeći da je Iran pred financijskim slomom zbog američke pomorske blokade.
Prema njegovim riječima, Teheran očajnički želi otvaranje Hormuškog tjesnaca jer zbog blokade gubi 500 milijuna dolara dnevno.
"Iran se financijski urušava! Žele hitno otvaranje Hormuškog tjesnaca – izgladnjeli su za gotovinom! Gube 500 milijuna dolara dnevno. Vojska i policija se žale da nisu plaćeni. SOS!!!", napisao je Trump.
"Samo žele spasiti obraz"
U drugoj objavi Trump je ustvrdio da iransko vodstvo zapravo ne želi zatvoren tjesnac, unatoč njihovim prijetnjama, već ga žele otvorenim upravo zbog golemih prihoda. "Kažu da ga žele zatvorenim samo zato što sam ga ja potpuno BLOKIRAO, pa samo žele 'spasiti obraz'", poručio je američki predsjednik, prenosi Index.
Ove oštre poruke dolaze samo nekoliko sati nakon što je Trump najavio produženje primirja s Iranom kako bi Teheranu dao dodatno vrijeme za pregovore. Ipak, naglasio je da se blokada iranskih luka nastavlja dok Iran ne predstavi "jedinstveni prijedlog za okončanje sukoba".
Trump je naveo da je odluku o odgodi napada donio na zahtjev Pakistana, koji djeluje kao posrednik. "Naredio sam našoj vojsci da nastavi blokadu i ostane spremna dok se ne podnese njihov prijedlog i ne završe rasprave, na ovaj ili onaj način", pojasnio je Trump svoju strategiju "maksimalnog pritiska".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
