Oglas

produženo primirje

Trump objavio niz dramatičnih poruka: "Iran je pred financijskim slomom. SOS!!!"

author
N1 Info
|
22. tra. 2026. 06:22
Donald Trump
Getty Images via AFP / WIN MCNAMEE

Američki predsjednik Donald Trump objavio je niz poruka na svojoj platformi Truth Social, tvrdeći da je Iran pred financijskim slomom zbog američke pomorske blokade.

Oglas

Prema njegovim riječima, Teheran očajnički želi otvaranje Hormuškog tjesnaca jer zbog blokade gubi 500 milijuna dolara dnevno.

"Iran se financijski urušava! Žele hitno otvaranje Hormuškog tjesnaca – izgladnjeli su za gotovinom! Gube 500 milijuna dolara dnevno. Vojska i policija se žale da nisu plaćeni. SOS!!!", napisao je Trump.

"Samo žele spasiti obraz"

U drugoj objavi Trump je ustvrdio da iransko vodstvo zapravo ne želi zatvoren tjesnac, unatoč njihovim prijetnjama, već ga žele otvorenim upravo zbog golemih prihoda. "Kažu da ga žele zatvorenim samo zato što sam ga ja potpuno BLOKIRAO, pa samo žele 'spasiti obraz'", poručio je američki predsjednik, prenosi Index.

Ove oštre poruke dolaze samo nekoliko sati nakon što je Trump najavio produženje primirja s Iranom kako bi Teheranu dao dodatno vrijeme za pregovore. Ipak, naglasio je da se blokada iranskih luka nastavlja dok Iran ne predstavi "jedinstveni prijedlog za okončanje sukoba".

Trump je naveo da je odluku o odgodi napada donio na zahtjev Pakistana, koji djeluje kao posrednik. "Naredio sam našoj vojsci da nastavi blokadu i ostane spremna dok se ne podnese njihov prijedlog i ne završe rasprave, na ovaj ili onaj način", pojasnio je Trump svoju strategiju "maksimalnog pritiska".

Teme
blokada donald trump hormuški tjesnac iran-sad odnosi maksimalni pritisak pregovori

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

