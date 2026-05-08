Trump objavio trodnevni prekid vatre između Ukrajine i Rusije

AFP / JIM WATSON

Američki predsjednik Donald Trump je na društvenim mrežama objavio da će od 9. do 11. svibnja biti na snazi ​​trodnevno primirje u ratu između Rusije i Ukrajine.

Moskva i Kijev međusobno se optužuju za kršenje primirja koje je svaka od njih zasebno proglasila.

Trump je u objavi na Truth Socialu rekao da će prekid vatre uključivati i razmjenu 1000 zatvorenika iz svake zemlje.

"Nadam se da je ovo početak kraja vrlo dugog, smrtonosnog i teško vođenog rata", rekao je, dodajući da se u pregovorima o okončanju sukoba stalno napreduje.