VIDEO / Xi stigao u Washington, dočekalo ga neugodno iznenađenje

Bessent je tijekom vikenda s Heom Lifengom razgovarao o umjetnoj inteligenciji, a američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da se tek razmatra mogućnost uspostave svojevrsne "vruće linije", po uzoru na komunikacijski kanal koji su SAD i Sovjetski Savez imali tijekom Hladnog rata, kako bi se spriječili opasni incidenti koji bi mogli pogoditi gospodarstva i društva, pa čak i dovesti do sukoba među državama.