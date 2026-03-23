Podrška Orbanovom vetu stigla je i od francuske desnice: "Moramo postati razumni"

Francuska krajnje desna čelnica Marine Le Pen pohvalila je mađarskog premijera Viktora Orbána zbog blokiranja zajma EU-a za Ukrajinu u iznosu od 90 milijardi eura.
Oglas
„Radije bih da ne moramo čekati druge zemlje da donesu dobre odluke“, rekla je Le Pen novinarima tijekom posjeta Budimpešti na sastanku skupine Patriots for Europe, čiji su članovi njezin Nacionalni skup (National Rally) i Orbánov Fidesz, piše POLITICO.
Le Pen je ustvrdila da Francuska više ne može priuštiti podršku ukrajinskom ratnom naporu zbog visokog deficita i razine duga.
„Francuska je uništena, naše javne financije nam danas ne dopuštaju da dajemo zajmove za koje znamo da neće biti vraćeni“, rekla je. „Francuska mora postati razumna… i zadržati novac za francuske građane.“
Na sastanku u Mađarskoj sudjeluju i nizozemski krajnje desni čelnik Geert Wilders te talijanski potpredsjednik vlade Matteo Salvini.
Mađarska izlazi na izbore 12. travnja, a čelnica Nacionalnog okupljanja u ponedjeljak je na platformi X dala snažnu podršku Orbánu, rekavši da joj je „velika čast“ podržati ga.
U subotu je Mađarska bila domaćin europskog izdanja Konferencije političke akcije konzervativaca (CPAC), koja je uključivala i videoporuku američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je ponovio svoju „potpunu i bezrezervnu“ podršku Orbánu.
Le Pen nije bila prisutna na CPAC-u i rekla je da želi da Francuska ostane na „odmaku“ od velikih svjetskih sila. „To ne znači da ih ne poštujemo, već da mi branimo svoje interese, a oni svoje“, rekla je, dodajući da Trumpov carinski rat protiv Europe pokazuje zašto želi zauzeti takav stav.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas