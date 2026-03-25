Između 6:49 i 6:50 sati, malo prije Trumpove objave: "Netko je upravo postao puno bogatiji"

Oko 15 minuta prije nego što je američki čelnik Donald Trump objavio poruku o "produktivnim“ razgovorima s Iranom, koja je ubrzo drastično snizila cijene nafte i potaknula rast dionica, trgovci su uložili oko pola milijarde dolara na naftu, objavio je Financial Times. Između 6:49 i 6:50 sati po njujorškom vremenu, razmijenjeno je oko 6200 futures ugovora, odnosno opcija, za Brent i West Texas Intermediate (WTI), a nominalna vrijednost tih trgovina, prema izračunu FT-a, iznosila je 580 milijuna dolara. U istom trenutku, 27 sekundi prije 6:50 sati, naglo je porastao volumen trgovanja za Brent i WTI. Nije poznato stoji li iza toga jedan entitet ili više njih, prenosi Večernji list.