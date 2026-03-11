Prodavači vam to prešućuju: Nikako ne sadite ovo cvijeće u ožujku

Nakon samo dva tjedna vaše vrtne biljke u ranom proljeću izgledaju tužno i beživotno. Listovi požute, a ponekad se pojavljuju i crne mrlje. Cvjetovi brzo otpadaju prije nego što se uopće otvore. Korijen počinje trunuti u posudi. Razlog za ovu pojavu je jednostavan. Mnogi se kupci pitaju zašto cvijeće vene, a prodavači rijetko daju pravi odgovor kada birate najljepše primjerke na štandu.