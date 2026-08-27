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POTEZ PREDSJEDNIKA

Trump preimenovao jezero Ontario u jezero Amerika

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Hina
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27. kol. 2026. 21:26
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KENT NISHIMURA/AFP

Američki predsjednik Donald Trump je potpisao izvršnu uredbu kojom se jezero Ontario preimenuje u jezero Amerika, a promjena stupa na snagu odmah.

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Bijela kuća priopćila je da uredba nalaže američkom Ministarstvu unutarnjih poslova i ministru Dougu Burgumu da provedu promjenu imena.

Jezero Ontario jedno je od pet Velikih jezera Sjeverne Amerike, a prostire se između kanadske pokrajine Ontario i američke savezne države New York.

Ured kanadskog premijera Marka Carneyja još nije komentirao Trumpov potez.

Odluka dolazi nakon što su prošli tjedan propali trgovinski pregovori između Amerike i Kanade, pri čemu je svaka strana drugu optužila za neuspjeh.

Teme
donald trump jezero amerika jezero ontario kanada

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