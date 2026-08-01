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naredio novu ofenzivu

Trump prijeti Iranu: "Napast ćemo ih vrlo žestoko"

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Hina
|
01. kol. 2026. 07:21
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reuters
SAUL LOEB/Pool via REUTERS

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je u petak Iranu da će ga "vrlo žestoko" napasti, a američki mediji su izvijestili da Washington razmatra nova masovna bombardiranja ovog vikenda, posebice energetske infrastrukture.

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"Napast ćemo ih vrlo žestoko i u nekom trenutku će reći: 'Ne možemo više'", izjavio je Trump tijekom sastanka kabineta u petak u Camp Davidu, nedaleko od Washingtona.

Pozivajući se na neimenovane američke dužnosnike, Wall Street Journal je izvijestio da je Trump naredio novu ofenzivu s ciljem prisiljavanja Teherana na kapitulaciju, koja bi mogla početi već ovog vikenda.

Pakistan, koji igra posredničku ulogu u krizi, u četvrtak je tvrdio da se pregovori nastavljaju, ali Trump se čini sve frustriranijim dugotrajnim sukobom.

CBS News je također u petak izvijestio da Sjedinjene Države i Izrael pripremaju zajedničke napade na iransku energetsku infrastrukturu, potencijalno tijekom vikenda. Ovi napadi mogli bi biti usmjereni na rafinerije nafte i elektrane.

Međutim, Trump još nije dao odobrenje za ovu kampanju, prema CBS-u, koji je citirao nekoliko anonimnih izvora.

Kako javlja CBS, nekoliko savjetnika Bijele kuće izrazilo je snažne rezerve prema planu tijekom sastanka kabineta u petak.

Ako se provedu, ovi napadi označili bi prvo sudjelovanje Izraela u bombardiranju od početne faze rata.

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