naredio novu ofenzivu
Trump prijeti Iranu: "Napast ćemo ih vrlo žestoko"
Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je u petak Iranu da će ga "vrlo žestoko" napasti, a američki mediji su izvijestili da Washington razmatra nova masovna bombardiranja ovog vikenda, posebice energetske infrastrukture.
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"Napast ćemo ih vrlo žestoko i u nekom trenutku će reći: 'Ne možemo više'", izjavio je Trump tijekom sastanka kabineta u petak u Camp Davidu, nedaleko od Washingtona.
Pozivajući se na neimenovane američke dužnosnike, Wall Street Journal je izvijestio da je Trump naredio novu ofenzivu s ciljem prisiljavanja Teherana na kapitulaciju, koja bi mogla početi već ovog vikenda.
Pakistan, koji igra posredničku ulogu u krizi, u četvrtak je tvrdio da se pregovori nastavljaju, ali Trump se čini sve frustriranijim dugotrajnim sukobom.
CBS News je također u petak izvijestio da Sjedinjene Države i Izrael pripremaju zajedničke napade na iransku energetsku infrastrukturu, potencijalno tijekom vikenda. Ovi napadi mogli bi biti usmjereni na rafinerije nafte i elektrane.
Međutim, Trump još nije dao odobrenje za ovu kampanju, prema CBS-u, koji je citirao nekoliko anonimnih izvora.
Kako javlja CBS, nekoliko savjetnika Bijele kuće izrazilo je snažne rezerve prema planu tijekom sastanka kabineta u petak.
Ako se provedu, ovi napadi označili bi prvo sudjelovanje Izraela u bombardiranju od početne faze rata.
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