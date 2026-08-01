Fitch potvrdio rejting Hrvatske 'A-', uz stabilne izglede

Manjak u bilanci plaćanja naglo je porastao u 2025., na 3,5 posto BDP-a, s 2,1 posto BDP-a u 2024., napominju u Fitchu. U razdoblju od 2026. do 2028. agencija očekuje "umjerene" deficite, u prosjeku od 3,3 posto BDP-a, koji će, po njima, odražavati manji višak u sektoru usluga zbog pogoršavanja cjenovne konkurentnosti u turizmu i pojačanih putovanja u inozemstvo.