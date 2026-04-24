Trump prijeti Starmeru "velikim carinama"

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je uvođenjem carina Velikoj Britaniji ako premijer Keir Starmer ne ukine porez na digitalne usluge, objavio je u petak list The Telegraph, pozivajući se na intervju s predsjednikom.
Donald Trump za The Telegraph je rekao da će „uvesti velike carine Ujedinjenom Kraljevstvu“ ako ne ukine porez, koji se smatra nepravedno usmjerenim na američke tehnološke tvrtke.
Ujedinjeno Kraljevstvo uvelo je 2020. porez na digitalne usluge od 2 posto, što su kritizirali i Trump i njegov prethodnik, demokrat Joe Biden. Porez se odnosi na tvrtke poput Applea, Alphabetovog Googlea i Mete.
„Ne sviđa mi se kada ciljaju američke tvrtke, jer zapravo govorimo o našim velikim američkim kompanijama... i vodećim tvrtkama u svijetu“, rekao je Trump.
„Razmatramo to i možemo vrlo lako odgovoriti jednostavnim uvođenjem velikih carina Ujedinjenom Kraljevstvu. Zato bi trebali biti oprezni. Ako ne ukinu porez, vjerojatno ćemo uvesti velike carine Ujedinjenom Kraljevstvu“, dodao je.
Trumpove izjave dolaze uoči posjeta britanskog kralja Karla Sjedinjenim Državama sljedeći tjedan.
