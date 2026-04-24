79-godišnjak

VIDEO / Trump opet zaspao usred sastanka u Bijeloj kući

24. tra. 2026. 08:52
Predsjednik Donald Trump suočava se s novim valom kritika nakon što je viralna snimka pokazala kako se čini da se bori ostati budan tijekom sastanka u Bijeloj kući.

Trenutak, zabilježen tijekom događaja o zdravstvu na kojem su sudjelovali dužnosnici poput Roberta F. Kennedyja Jr. i Mehmeta Oza, potaknuo je reakcije na internetu i ponovno otvorio raspravu o njegovom zdravstvenom stanju.

Oči predsjednika Donalda Trumpa postale su vidljivo teške otprilike na polovici njegova televizijskog obraćanja u četvrtak poslijepodne, tijekom objave dogovora s farmaceutskom kompanijom Regeneron. Više puta su se potpuno zatvarale i ponovno otvarale dok su iza njega u Ovalnom uredu stajali članovi kabineta i čelnici farmaceutske industrije, piše New Republic.

Riječ je o istom čovjeku koji bivšeg predsjednika Joea Bidena često naziva “Pospani Joe”.

Posljednji put Trump je javno zadrijemao prošlog mjeseca tijekom sastanka kabineta, dok je ministar obrane Pete Hegseth kritizirao medijsko izvještavanje o američko-izraelskom zajedničkom ratu protiv Irana i Libanona. Samo nekoliko dana prije toga činilo se da je zaspao i na konferenciji za novinare o svojoj Memphis radnoj skupini.

Od kratkih drijemanja do neobuzdanih objava na Truth Socialu, postoji niz primjera koji bi – u najmanju ruku – mogli potaknuti pitanja o trenutačnoj mentalnoj sposobnosti Donalda Trumpa.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

