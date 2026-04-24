VIDEO / Trump opet zaspao usred sastanka u Bijeloj kući

Predsjednik Donald Trump suočava se s novim valom kritika nakon što je viralna snimka pokazala kako se čini da se bori ostati budan tijekom sastanka u Bijeloj kući.
Trenutak, zabilježen tijekom događaja o zdravstvu na kojem su sudjelovali dužnosnici poput Roberta F. Kennedyja Jr. i Mehmeta Oza, potaknuo je reakcije na internetu i ponovno otvorio raspravu o njegovom zdravstvenom stanju.
Oči predsjednika Donalda Trumpa postale su vidljivo teške otprilike na polovici njegova televizijskog obraćanja u četvrtak poslijepodne, tijekom objave dogovora s farmaceutskom kompanijom Regeneron. Više puta su se potpuno zatvarale i ponovno otvarale dok su iza njega u Ovalnom uredu stajali članovi kabineta i čelnici farmaceutske industrije, piše New Republic.
Riječ je o istom čovjeku koji bivšeg predsjednika Joea Bidena često naziva “Pospani Joe”.
Trump completely passed out, reawakened, then passed out again during today's pressor in the Oval Office. 😂🤣👇 pic.twitter.com/5nOfQJUzow— Bill Madden (@maddenifico) April 23, 2026
Posljednji put Trump je javno zadrijemao prošlog mjeseca tijekom sastanka kabineta, dok je ministar obrane Pete Hegseth kritizirao medijsko izvještavanje o američko-izraelskom zajedničkom ratu protiv Irana i Libanona. Samo nekoliko dana prije toga činilo se da je zaspao i na konferenciji za novinare o svojoj Memphis radnoj skupini.
Od kratkih drijemanja do neobuzdanih objava na Truth Socialu, postoji niz primjera koji bi – u najmanju ruku – mogli potaknuti pitanja o trenutačnoj mentalnoj sposobnosti Donalda Trumpa.
