Američki predsjednik Donald Trump komentirao je izjave princa Harryja iz Ukrajine. Vojvoda od Sussexa, naime, iznenada je posjetio Ukrajinu u četvrtak gdje je održao snažan govor na forumu o sigurnosti u Kijevu i pozvao na "američko vodstvo da se angažira", bez izravnog imenovanja Trumpa.
"Sjedinjene Države imaju jedinstvenu ulogu u ovoj priči", rekao je Harry. "Ne samo zbog svoje moći, već i zato što je, kad je Ukrajina odustala od nuklearnog oružja, Amerika bila dio jamstva da će se poštovati suverenitet i granice Ukrajine. Ovo je trenutak za američko vodstvo. Trenutak da Amerika pokaže da može ispuniti svoje međunarodne ugovorne obveze, ne iz milosrđa, već iz vlastite trajne uloge u globalnoj sigurnosti i strateškoj stabilnosti", poručio je.
REPORTER: "Prince Harry today has said that he would like to see you do more to end the war in Ukraine. Do you think it's appropriate for a royal to make those comments ahead of the visit on Monday?"— Fox News (@FoxNews) April 23, 2026
TRUMP: "Prince Harry is not speaking for the U.K., that's for sure. I think I'm… pic.twitter.com/c9IijEhoBQ
Novinari su američkog predsjednika u Ovalnom uredu pitali za komentar na prinčeve izjave. U početku je skrenuo s teme, kratko se referirajući na Harryjevu suprugu Meghan Markle, piše People.
"Princ Harry? Kako je on? Kako je njegova žena? Molim vas, pozdravite je", rekao je.
Potom je poručio da princ Harry ne govori u ime Ujedinjenog Kraljevstva. "To je sigurno. Mislim da govorim u ime Ujedinjenog Kraljevstva više nego u ime princa Harryja. Ali cijenim njegov savjet", rekao je.
Trump je 2019. Meghan Markle nazvao "zlobnom", prije nego što je kasnije demantirao tu izjavu. U intervjuu za The Sun u to vrijeme, reagirao je na Meghanine komentare o njemu tijekom kampanje za predsjedničkih izbora 2016..
Markle, tadadašnja glumica, opisala je Trumpa kao "mizoginog" i "razdornog". "Nisam to znao. Ne, nisam znao da je zla", rekao je tad.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
