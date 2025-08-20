ATMOSFERA JE NESTABILNIJA
Nevrijeme zahvatilo Istru, DHMZ posebno upozorava na jednu opasnu pojavu
Atmosfera je sve nestabilnija približavanjem hladne fronte sa sjeverozapada Europe, nevrijeme je zahvatilo sjeverni Jadran, prati ga žestoka grmljavina, obilna oborina. Zbog obilne kiše hidrolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju na pojavu urbanih i bujičnih poplava.
"Predvečer i tijekom noći Istru, šire riječko područje i Gorski kotar zahvatit će poremećaj praćen pojavom intenzivnih i obilnih oborina. Tijekom sutrašnjeg dana poremećaj će se proširiti na Gospićku i Kninsku regiju te duž cijelog Jadrana i zaleđa. Ovakve prognozirane oborine mogu uzrokovati pojavu urbanih i bujičnih poplava."
Sutra će, prema prognozi naše meteorologinje Tee Blažević, kiša i pljuskovi biti česta pojava, lokalno obilniji duž Jadrana i uz Jadran osobito, a nestabilno vrijeme nastavit će se i u petak. Osjetno će osvježiti.
Tek će vikend donijeti stabilnije prilike.
Priopćenje DHMZ-a
Nakon prošlotjedne vrućine, zatim i premještanja hladne fronte preko naših krajeva u nedjelju, 17. kolovoza 2025., početak ovog tjedna bio je u znaku stabilnog i manje vrućeg vremena. No, stabilizacija vremena neće potrajati jer će već danas, 20. kolovoza, te osobito tijekom četvrtka i petka (21. i 22. kolovoza 2025.), ponovno biti kiše i pljuskova s grmljavinom, lokalno i grmljavinskih nevremena.
Sinoptička situacija
Termobarička dolina nad zapadnom Europom, u sklopu koje se nalazi i visinska ciklona, spuštat će se u Sredozemlje i tijekom petka, 22. kolovoza 2025., premještati se preko Hrvatske. Na prednjoj strani te doline u jugozapadnom strujanju nad naše krajeve pristiže vlažan i ujedno nestabilan zrak.
U prizemnom polju tlaka ciklona će se iz Sredozemnog mora premjestiti u četvrtak, 21. kolovoza, nad sjever Italije i sjeverni Jadran te potom nastaviti put preko naših krajeva dalje na sjeveroistok u petak, 22. kolovoza, kada će se od sjevera preko naših područja premjestiti hladna fronta s kojom će stići malo hladniji zrak.
U takvim okolnostima atmosfera će iznad naše zemlje biti vrlo nestabilna te uz naoblačenje i jačanje jugozapadnog vjetra, na Jadranu i juga koje će biti jako, ponegdje moguće i olujno, treba računati i na izražene pljuskove s grmljavinom te lokalno i na grmljavinska nevremena. Njih će najprije biti na sjevernom Jadranu, već tijekom srijede, a u četvrtak i petak i drugdje.
Moguća je pritom lokalno obilna oborina uz pojavu urbanih i bujičnih poplava, ponajprije na području sjevernog Jadrana te ponegdje u Dalmaciji i u Gorskoj Hrvatskoj.
Jugo će na moru nerijetko biti jako, moguće i olujno, a i jaki pljuskovi bit će mjestimice praćeni olujnim vjetrom (Slika 3.), ne samo na obali već i u unutrašnjosti. Nije isključena mjestimice i tuča, a na moru je povećana vjerojatnost za pojavu pijavica.
S pritjecanjem hladnijeg zraka u petak će zapuhati sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na sjevernom Jadranu bura, no i dalje će biti nestabilno uz pljuskove i grmljavinu. Temperatura zraka će se sniziti, osobito u unutrašnjosti.
Pratiti upozorenja na opasne vremenske pojave
S obzirom na vrlo nestabilne vremenske uvjete te razmjerno veliku vjerojatnost pojave lokalnih grmljavinskih nevremena uz olujan vjetar i obilnu kišu, potrebno je biti na oprezu.
Savjetuje se redovito praćenje prognoza i upozorenja na opasne vremenske pojave na našim mrežnim stranicama, meteo.hr koje se redovito ažuriraju u skladu s vremenskom i hidrološkom situacijom i prognostičkim materijalima.
