Nevrijeme zahvatilo Istru, DHMZ posebno upozorava na jednu opasnu pojavu

U takvim okolnostima atmosfera će iznad naše zemlje biti vrlo nestabilna te uz naoblačenje i jačanje jugozapadnog vjetra, na Jadranu i juga koje će biti jako, ponegdje moguće i olujno, treba računati i na izražene pljuskove s grmljavinom te lokalno i na grmljavinska nevremena. Njih će najprije biti na sjevernom Jadranu, već tijekom srijede, a u četvrtak i petak i drugdje.