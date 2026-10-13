Trump tvrdi da Putin više želi dogovor od Zelenskog

Upitan kako namjerava uvjeriti ruskog predsjednika Vladimira Putina da se pridržava primirja, Trump je izjavio da "misli da on zapravo želi postići dogovor, dok mi moramo navesti Zelenskog da i on želi dogovor", rekao je misleći na ukrajinskog predsjednika. Na upit zašto vjeruje da je Putin zainteresiran za dogovor iako i dalje napada Ukrajinu, Trump se ponovno suzdržao od kritiziranja Kremlja.