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NEŠTO SE "KUHA"

Trump uoči samita NATO-a optimističan oko skorog kraja rata u Ukrajini

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Hina
|
06. srp. 2026. 19:33
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Donald Trump
Getty Images via AFP / POOL

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izrazio je optimizam po pitanju napredovanja prema kraju rata u Ukrajini nakon telefonskog razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

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Trump je rekao da su razgovori o okončanju rata "mnogo bliže nego što ljudi misle".

"Predsjednik Putin također želi da on završi. Vjerujte mi kad vam kažem. Dobar je to bio poziv. A predsjednik Zelenski želi da završi odmah", rekao je misleći na ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog tijekom događaja u Bijeloj kući u Washingtonu.

"Imao sam vrlo dobar poziv i mislim... da se približavamo završetku", rekao je Trump. Govoreći uoči samita NATO-a koji počinje u utorak u Ankari, Trump je rekao: "Ići ćemo pred NATO i razgovarat ćemo o tome i mislim da ćemo to postići. Mislim da ćemo ga završiti."

Ukrajina se od veljače 2022. brani od ruske invazije. Nedavni veliki ruski raketni napadi odnijeli su više života u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima, dok Ukrajina cilja ruski naftni sektor i napada veze između Rusije i Krimskog poluotoka.

Teme
ankara donald trump nato rusija ukrajina vladimir putin

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