Trump uoči samita NATO-a optimističan oko skorog kraja rata u Ukrajini

"Imao sam vrlo dobar poziv i mislim... da se približavamo završetku", rekao je Trump. Govoreći uoči samita NATO-a koji počinje u utorak u Ankari, Trump je rekao: "Ići ćemo pred NATO i razgovarat ćemo o tome i mislim da ćemo to postići. Mislim da ćemo ga završiti."