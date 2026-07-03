Zelenski: Putin gubi rat, Rusija trpi gubitke na bojišnici i u gospodarstvu

Ocijenio je i da će Rusija u nadolazećem razdoblju dodatno intenzivirati napade, osobito uporabom balističkih projektila. Istodobno je rekao da ukrajinske snage uspješno gađaju naftna i vojna postrojenja na Krimu, koji je Rusija nezakonito anektirala, dodajući da takvi napadi stvaraju ozbiljne probleme ruskom vodstvu.