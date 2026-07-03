SITUACIJA SE MIJENJA
Zelenski: Putin gubi rat, Rusija trpi gubitke na bojišnici i u gospodarstvu
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da Rusija trpi ozbiljne gubitke na bojišnici te se suočava s gospodarskim problemima zbog rata protiv Ukrajine, ustvrdivši da ruski predsjednik Vladimir Putin "gubi rat".
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Prema pisanju ukrajinskih medija, Zelenski je s novinarima razgovarao ispred zgrade u kijevskoj četvrti Darnicki koja je teško oštećena u jednom od posljednjih ruskih napada, prenosi agencija Anadolu.
Govoreći o sigurnosnoj situaciji, ukrajinski predsjednik istaknuo je da je zemlji potrebno više projektila za protuzračnu obranu te najavio odgovor Kijeva na snažan ruski zračni napad izveden tijekom noći na glavni grad.
Nastavljaju se akcije potrage i spašavanja
Ocijenio je i da će Rusija u nadolazećem razdoblju dodatno intenzivirati napade, osobito uporabom balističkih projektila. Istodobno je rekao da ukrajinske snage uspješno gađaju naftna i vojna postrojenja na Krimu, koji je Rusija nezakonito anektirala, dodajući da takvi napadi stvaraju ozbiljne probleme ruskom vodstvu.
U međuvremenu se nastavljaju akcije potrage i spašavanja nakon razornog napada na Kijev, priopćila je ukrajinska Državna služba za hitne slučajeve.
Prema posljednjim podacima, u napadu je poginula 21 osoba, dok je 85 ljudi ozlijeđeno, među njima i dvoje djece.
Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko ranije je najavio da će 3. srpnja u ukrajinskoj prijestolnici biti proglašen Dan žalosti u znak sjećanja na žrtve napada.
Ukrajinske zračne snage izvijestile su da je Rusija tijekom napada na Kijev i druge dijelove zemlje ispalila ukupno 74 projektila različitih tipova, uključujući krstareće, balističke i hipersonične projektile, te lansirala 496 bespilotnih letjelica. Ukrajinsko ministarstvo obrane priopćilo je da su protuzračne snage oborile 48 projektila i 476 dronova.
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