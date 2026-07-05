Trump će se na samitu NATO-a sastati s čelnicima Ukrajine i Sirije

Trump se žalio da NATO članice nisu učinile puno da pomognu SAD-u u američko-izraelskom ratu protiv Irana. U subotu, Trump je razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom 90 minuta i ponudio je da pomogne naći rješenje rata u Ukrajini, rekao je rano u nedjelju pomoćnik Kremlja Juri Ušakov.