ususret snježnoj oluji
Trump upozorio agenciju da ne koristi riječ „led“ kako se Amerikanci ne bi rugali ICE-u
Kako se približava snažna zimska oluja, administracija Donalda Trumpa ima veće brige: kako ne postati predmet internetskog ismijavanja i - memeova.
"Drugi "ICE""
U četvrtak su dužnosnici Ministarstva domovinske sigurnosti (DHS) uputili zaposlenike Savezne agencije za upravljanje izvanrednim situacijama (FEMA) da u javnim porukama o nadolazećoj oluji izbjegavaju riječ „led“ (engl. ice), iz nevjerojatnog razloga, kako izvještava CNN: zbog bijesa javnosti povezanog s „drugim ICE-om“, odnosno američkom Službom za imigraciju i carinu (Immigration and Customs Enforcement).
Hitna zabrinutost, prema riječima dvaju izvora upoznatih s tom uputom, jest da bi to moglo izazvati ne samo zabunu, nego i lavinu internetskih sprdnji.
„Ako FEMA kaže: ‘Držite se podalje od cesta ako vidite ice’, javnost bi to lako mogla pretvoriti u meme“, rekao je jedan od izvora za CNN, prenosi Futurism.
Led kao prijetnja sigurnosti američkih građana?
Led koji ugrožava sigurnost američkih građana? Crni humor na tu temu sam se nameće – kontroverzna agencija danas je ponovno ubila jednog prosvjednika.
Nesvakidašnje upute, prema izvorima CNN-a, prenesene su „neformalno“ od strane dužnosnika Ministarstva domovinske sigurnosti, koje nadzire i FEMA-u i ICE, u trenutku kada se ova potonja agencija suočava sa sve žešćim valom javnih kritika zbog brutalne – i smrtonosne – represije u Minnesoti.
U međuvremenu, FEMA, o čijem je potpunom ukidanju Trump javno razmišljao, suočava se s rezovima i otkazima te navodno planira smanjiti broj zaposlenih za polovicu, iako su ti otkazi privremeno zaustavljeni zbog oluje, prema drugom CNN-ovu izvješću.
"Opasni presedan"
Prema najnovijim informacijama, izvori navode da su dužnosnici savjetovali izbjegavanje izraza poput „pazite na led“, tvrdeći da bi takve poruke mogle potaknuti memove koji bi umanjili ozbiljnost upozorenja. Umjesto toga, predloženo je korištenje izraza poput „ledena kiša“, što je, vrlo vjerojatno, izazvalo frustracije meteorologa diljem svijeta.
Jedan od izvora ovu je uputu nazvao „opasnim presedanom“.
„Ako ne možemo koristiti jasan jezik kako bismo pripremili Amerikance“, rekao je izvor za CNN, „ljudi bi mogli ostati nezaštićeni i stradati.“
Dvadeset i dvije savezne države proglasile su izvanredno stanje uoči oluje koja se proteže na više od 3.200 kilometara, od Teksasa do Nove Engleske, i mogla bi zahvatiti više od polovice stanovništva zemlje. U nekim regijama temperature bi mogle pasti toliko nisko da bi drveće moglo početi pucati.
A massive ice storm stretching for 1,800 miles in over a dozen states threatens to halt travel and cut power to a million utility customers. https://t.co/1KmgEuYDjd pic.twitter.com/q4o5ohj3xs— AccuWeather (@accuweather) January 22, 2026
FEMA objavila oštar demantij: "Klikbejt novinarstvo"
Jedna od najvećih prijetnji koje oluja donosi, unatoč uputama FEMA-e da se izbjegne njezino spominjanje, jest led – smrznuta voda, a ne imigracijska agencija – koji ugrožava prometnice i opterećuje stabla, povećavajući rizik od njihova pada na električne vodove.
Ako vam uputa FEMA-i da cenzurira riječ „led“ zbog ICE-a zvuči preglupo da bi bila istinita, možda i jest – barem ako vjerujete vrlo oštrom demantiju glasnogovornika FEMA-e.
„Ovakvo ‘izvještavanje’ djeluje kao očajnički pokušaj klikbejt novinarstva, a ne stvarnog novinarstva koje Amerikancima pruža informacije o pripremi za katastrofe i može spasiti živote“, izjavio je glasnogovornik za CNN. „FEMA će koristiti točne i precizne opise vremenskih uvjeta kako bi jasno komunicirala s američkom javnošću.“
