FOTO / Mnogi su nakon pomrčine Sunca dočekali još jedan spektakl na nebu

Lucija Ocko/PIXSELL

I nakon što se i iznad Hrvatske mogla vidjeti jedna od najupečatljivijih astronomskih pojava, djelomična pomrčina Sunca, mnogi su nastavili gledati prema nebu kako bi ispratili još jedan nebeski spektakl - "suze svetog Lovre".

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Inače, suze svetog Lovre, poznate i kao Perzeidi, spektakularni su meteorološki fenomen koji se javlja svake godine tijekom kolovoza.

Perzeidi su jedan od najpoznatijih i najbogatijih meteorskih rojeva, a potječu iz ostataka kometa Swift-Tuttle.

David Jerkovic/PIXSELL

Marko Prpic/PIXSELL

Svake godine, Zemlja prolazi kroz oblak svemirskih ostataka koje je komet ostavio za sobom, a sitni komadići prašine i leda ulaze u Zemljinu atmosferu velikom brzinom.

Često dosežu i 60 kilometara u sekundi.

Kad uđu u atmosferu, trenje uzrokuje njihovo izgaranje, što stvara svijetle tragove na noćnom nebu koje nazivamo meteorima.

Ovaj prirodni svjetlosni spektakl posebno je atraktivan jer se meteori mogu vidjeti sa svih mjesta na Zemlji, ali su najbolje vidljivi u područjima s minimalnim svjetlosnim zagađenjem.

A pogledajte kako je izgledala djelomična pomrčina Sunca iznad Hrvatske:

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