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Suze svetog Lovre

FOTO / Mnogi su nakon pomrčine Sunca dočekali još jedan spektakl na nebu

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13. kol. 2026. 08:10
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12.08.2026., Zagreb - Suze svetog Lovre nad Zagrebom. Photo: Lucija Ocko/PIXSELL
Lucija Ocko/PIXSELL

I nakon što se i iznad Hrvatske mogla vidjeti jedna od najupečatljivijih astronomskih pojava, djelomična pomrčina Sunca, mnogi su nastavili gledati prema nebu kako bi ispratili još jedan nebeski spektakl - "suze svetog Lovre".

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Inače, suze svetog Lovre, poznate i kao Perzeidi, spektakularni su meteorološki fenomen koji se javlja svake godine tijekom kolovoza.

Perzeidi su jedan od najpoznatijih i najbogatijih meteorskih rojeva, a potječu iz ostataka kometa Swift-Tuttle.

12.08.2026., Banovo brdo - Kisa meteora iznad Baranjskih vinograda Photo: David Jerkovic/PIXSELL
David Jerkovic/PIXSELL
12.8.2026., Samobor - Perzeidi kisa meteora iznad Zagreba. Photo: Marko Prpic/PIXSELL
Marko Prpic/PIXSELL

Svake godine, Zemlja prolazi kroz oblak svemirskih ostataka koje je komet ostavio za sobom, a sitni komadići prašine i leda ulaze u Zemljinu atmosferu velikom brzinom.

Često dosežu i 60 kilometara u sekundi.

Kad uđu u atmosferu, trenje uzrokuje njihovo izgaranje, što stvara svijetle tragove na noćnom nebu koje nazivamo meteorima.

Ovaj prirodni svjetlosni spektakl posebno je atraktivan jer se meteori mogu vidjeti sa svih mjesta na Zemlji, ali su najbolje vidljivi u područjima s minimalnim svjetlosnim zagađenjem.

A pogledajte kako je izgledala djelomična pomrčina Sunca iznad Hrvatske:

12.08.2026., Zadar: Djelomicna pomrcina sunca iznad Skakaonice na Zadarskoj plazi Kolovare. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
12.08.2026, - Pula -Iako se Pomracina Sunca trebala najbolje vidjeti iz Istre oblaci su zaklonili najbolji dio pomracine. Kupaci na Plazi Saccorgiana- Verudela promatrali su Pomracinu u Puli Photo: Srecko Niketic/PIXSELL
12.08.2026., Zagreb - Pogled na djelimicnu pomrcinu sunca prije zalaska kod cementare u Podsusedu Photo: Emica Elvedji/PIXSELL
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