Trump: Venezuela će nam isporučiti naftu, a mi ćemo kontrolirati prihod

REUTERS/Elizabeth Frantz

Caracas i Washington postigli su dogovor o izvozu venezuelanske sirove nafte u SAD u vrijednosti do dvije milijarde dolara, rekao je u utorak američki predsjednik Donald Trump, navodeći da bi time preusmjerili opskrbu iz Kine i da bi Venezuela izbjegla veće rezove u proizvodnji nafte.

Trump je naveo da je dogovoreni obujam između 30 i 50 milijuna barela nafte pod američkim sankcijama.

Prema njegovim riječima, nafta će se prodavati po tržišnoj cijeni, a prihode će kontrolirati SAD. Provedbu dogovora vodi američki ministar energetike Chris Wright, a nafta će se s tankera usmjeravati izravno u američke luke.

Zbog blokade izvoza uvedene sredinom prosinca, Venezuela ima milijune barela nafte uskladištene na tankerima i u spremnicima koje nije mogla isporučiti. Dio isporuka koje bi sada trebale završiti u SAD-u prvotno je bio namijenjen Kini, najvećem kupcu venezuelanske nafte posljednjih godina.

Američke cijene sirove nafte pale su više od 1,5 posto nakon objave dogovora, uz očekivanja povećanja količina venezuelanske nafte na američkom tržištu.

Izvoz venezuelanske nafte u SAD trenutačno u potpunosti kontrolira Chevron, jedina američka kompanija koja ima dozvolu za izvoz, a koja isporučuje između 100.000 i 150.000 barela dnevno. Nije poznato hoće li Venezuela imati pristup prihodima od prodaje, budući da su računi državne naftne kompanije PDVSA zamrznuti zbog američkih sankcija.

Venezuela svoju glavnu mješavinu Merey prodaje uz popust od oko 22 dolara po barelu u odnosu na Brent, što vrijednost dogovora procjenjuje na najviše 1,9 milijardi dolara.

Američki ministar unutarnjih poslova Doug Burgum izjavio je da bi povećani dotok teške venezuelanske nafte u rafinerije na obali Meksičkog zaljeva bio koristan za američko tržište goriva i venezuelansko gospodarstvo. Američke rafinerije u tom su području prije uvođenja sankcija uvozile oko 500.000 barela dnevno venezuelanske nafte.