Trump nakon sastanka s Xijem: "Bilo je nevjerojatno"

Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je u četvrtak s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u južnokorejskoj zračnoj bazi, a oba su čelnika zvučala optimistično u pogledu smirivanja trgovinskih napetosti između dva najveća svjetska gospodarstva.
Razgovori u južnom lučkom gradu Busanu, njihov prvi susret licem u lice od 2019., označili su završetak Trumpovog burnog putovanja po Aziji na kojem je također hvalio trgovinske proboje s Južnom Korejom, Japanom i zemljama jugoistočne Azije.
Dok su sjedili sa svojim delegacijama kako bi započeli razgovore, Xi je Trumpu putem prevoditelja rekao da je normalno da dva vodeća svjetska gospodarstva s vremena na vrijeme imaju trenja.
Nakon sastanka, u zrakoplovu Air Force One Trump je, govoreći o detaljima sastanka, rekao da je bio „12 od 10“. Izjavio je i da je sastanak bio „nevjerojatan“, s „izvanrednim nizom donesenih odluka“.
„Došli smo do zaključaka o mnogim važnim pitanjima“, rekao je, prenosi Guardian.
Prije nekoliko dana, trgovinski pregovarači obje zemlje postigli su "temeljni konsenzus o rješavanju međusobnih primarnih briga", rekao je Xi.
"Spreman sam nastaviti suradnju s predsjednikom Trumpom kako bismo postavili čvrste temelje za odnose Kine i SAD-a“, dodao je.
Sastanak, koji se održao na marginama summita Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje (APEC), trajao je gotovo dva sata. Trump se rukovao s Xijem i otpratio ga do automobila prije nego što je američki predsjednik ispraćen crvenim tepihom u zračnoj luci.
Kineske dionice porasle su na desetogodišnji maksimum, a juan na gotovo jednogodišnji vrhunac u odnosu na dolar, jer su se investitori nadali ublažavanju trgovinskih napetosti koje su preokrenule lance opskrbe i poljuljale globalno poslovno povjerenje.
Svjetske burze od Wall Streeta do Tokija dosegle su rekordne razine posljednjih dana.
