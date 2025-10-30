Oglas

smiriavnje napetosti

Trump nakon sastanka s Xijem: "Bilo je nevjerojatno"

Hina
30. lis. 2025. 06:51
Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je u četvrtak s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u južnokorejskoj zračnoj bazi, a oba su čelnika zvučala optimistično u pogledu smirivanja trgovinskih napetosti između dva najveća svjetska gospodarstva.

Razgovori u južnom lučkom gradu Busanu, njihov prvi susret licem u lice od 2019., označili su završetak Trumpovog burnog putovanja po Aziji na kojem je također hvalio trgovinske proboje s Južnom Korejom, Japanom i zemljama jugoistočne Azije.

Dok su sjedili sa svojim delegacijama kako bi započeli razgovore, Xi je Trumpu putem prevoditelja rekao da je normalno da dva vodeća svjetska gospodarstva s vremena na vrijeme imaju trenja.

Nakon sastanka, u zrakoplovu Air Force One Trump je, govoreći o detaljima sastanka, rekao da je bio „12 od 10“. Izjavio je i da je sastanak bio „nevjerojatan“, s „izvanrednim nizom donesenih odluka“.

„Došli smo do zaključaka o mnogim važnim pitanjima“, rekao je, prenosi Guardian.

Prije nekoliko dana, trgovinski pregovarači obje zemlje postigli su "temeljni konsenzus o rješavanju međusobnih primarnih briga", rekao je Xi.

"Spreman sam nastaviti suradnju s predsjednikom Trumpom kako bismo postavili čvrste temelje za odnose Kine i SAD-a“, dodao je.

Sastanak, koji se održao na marginama summita Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje (APEC), trajao je gotovo dva sata. Trump se rukovao s Xijem i otpratio ga do automobila prije nego što je američki predsjednik ispraćen crvenim tepihom u zračnoj luci.

Kineske dionice porasle su na desetogodišnji maksimum, a juan na gotovo jednogodišnji vrhunac u odnosu na dolar, jer su se investitori nadali ublažavanju trgovinskih napetosti koje su preokrenule lance opskrbe i poljuljale globalno poslovno povjerenje.

Svjetske burze od Wall Streeta do Tokija dosegle su rekordne razine posljednjih dana.

