Trump žestoko napao europske čelnike: "Mislim da su slabi"

Trump je tu izravnost — često i abrazivnost — po pitanju europskih tema popratio nizom oštrih izjava o unutarnjoj politici: rekao je da će podrška trenutačnom oštrom smanjenju kamatnih stopa biti “lakmus-test” pri izboru novog predsjednika Federalnih rezervi, da bi mogao proširiti vojne operacije protiv narkokartela na Meksiko i Kolumbiju, te je pozvao konzervativne suce Vrhovnog suda Samuela Alita i Clarencea Thomasa, obojicu u sedamdesetima, da ostanu na dužnosti.