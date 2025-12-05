Dramatična poruka
Orban: Prevlada li volja Europljana, rat će doći još bliže!
Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da će naredni dani pokazati hoće li se rat u Ukrajini proširiti na ostatak Europe ili će se "žar rata zauvijek smiriti". Njegova poruka dolazi samo nekoliko dana nakon kontroverznog posjeta Moskvi, gdje se sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, dodatno produbljujući jaz između Mađarske i njezinih saveznika u EU i NATO-u.
"Ako važni pregovori između SAD-a i Rusije budu uspješni, žar rata će se smiriti i ljudi u Mađarskoj mogli bi lakše disati. Međutim, ako prevlada volja Europljana, koji misle da rat treba nastaviti i riješiti ga na bojnom polju, a ne traženjem mira, rat bi se mogao proširiti bliže i prijetnja će rasti", rekao je Orban, a prenosi agencija MTI.
Ovim je riječima mađarski lider još jednom potvrdio svoj stav da je jedini put za okončanje sukoba izravan dogovor Washingtona i Moskve, u potpunosti zaobilazeći europske partnere.
Sastanak u Moskvi koji je naljutio Europu
Orbanov nedavni put u Moskvu, četvrti od početka ruske invazije na Ukrajinu, izazvao je oštre reakcije diljem Europske unije.
Dok Bruxelles pokušava održati jedinstveni front protiv ruske agresije i uvjeriti administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa da podrži Kijev, Orban je optužio europske čelnike da žele produžiti rat.
Analitičari su njegov posjet opisali kao 'srednji prst Bruxellesu' i neprijateljski čin prema ostatku Europe, prenose 24sata.
"On se sastaje s javnim neprijateljem broj jedan ostatka EU, cementira nastavak opskrbe energijom u izravnoj suprotnosti s planom EU i potkopava zajedničke napore", rekao je Jacob Kirkegaard iz think-tanka Bruegel, opisujući Mađarsku kao Putinovog 'trojanskog konja' unutar Unije.
Njemački kancelar Friedrich Merz također je bio kritičan. "On djeluje bez europskog mandata i bez konzultacija s nama, ali to nije ništa novo", izjavio je Merz.
Mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó pohvalio se da su u Moskvi dobili ono po što su došli: zajamčenu opskrbu ruskom naftom i plinom te dogovor o nastavku izgradnje nuklearne elektrane Paks.
"Ukrajina nema šanse pobijediti"
U središtu Orbanove politike je uvjerenje da Ukrajina ne može vojno poraziti Rusiju.
"Realnost je jednostavna: Ukrajina ne može pobijediti na bojnom polju. Već je izgubila otprilike petinu svog teritorija i nastavlja trpjeti goleme ljudske i materijalne gubitke", poručio je Orban u pismu predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen. Smatra da je traženje od europskih poreznih obveznika da neograničeno financiraju rat bez izgleda za pobjedu 'nerealno i neodgovorno'. Umjesto slanja novca i oružja Kijevu, Orban poziva na hitne i bezuvjetne mirovne pregovore. Zbog toga se oštro protivi daljnjoj financijskoj pomoći Ukrajini, kao i korištenju zamrznute ruske imovine za financiranje ukrajinske obrane, plana koji predviđa korištenje oko 140 milijardi eura.
Upozorenje na treći svjetski rat
Orban je u svojim istupima otišao i korak dalje, upozorivši da bi trenutni događaji mogli biti uvod u treći svjetski rat.
"Pojmovi poput NATO misija u Ukrajini, taktičkog nuklearnog oružja i svjetskog rata postaju normalizirani. To su zastrašujući koncepti na koje se previše navikavamo. Ako ne uspijemo obuzdati ratnu psihozu koja se razvija u Bruxellesu, ove godine mogle bi se pamtiti kao prve epizode velikog svjetskog rata", izjavio je.
Naglasio je i goleme ekonomske gubitke koje Europa trpi, od viših cijena energije i hrane do opreza poduzetnika.
"Već se suočavamo sa stotinama milijardi eura ekonomskih troškova. Europa tone u rat bez ikakvih procjena troškova i resursa potrebnih za postizanje vojnih ciljeva. Nikad u životu nisam vidio nešto neodgovornije", dodao je.
Budimpešta kao mirovna pozornica
U skladu sa svojom politikom, Orban aktivno radi na tome da Budimpeštu pozicionira kao mjesto za mirovne pregovore. Pripreme za mirovni summit između SAD-a i Rusije su, prema njegovim riječima, u punom jeku, a Mađarska bi mogla odigrati ključnu ulogu u postizanju mira. Ova diplomatska inicijativa dolazi u trenutku kada se Orbanova stranka Fidesz suočava s parlamentarnim izborima u travnju, a ankete po prvi put u 15 godina sugeriraju da bi mogao biti poražen. Uspješno organiziranje summita Trump-Putin u Budimpešti moglo bi značajno ojačati njegove izglede za ponovni izbor, posebice jer ga Trump otvoreno podržava, nazivajući ga 'velikim vođom'.
