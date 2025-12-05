Orban: Prevlada li volja Europljana, rat će doći još bliže!

"Realnost je jednostavna: Ukrajina ne može pobijediti na bojnom polju. Već je izgubila otprilike petinu svog teritorija i nastavlja trpjeti goleme ljudske i materijalne gubitke", poručio je Orban u pismu predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen. Smatra da je traženje od europskih poreznih obveznika da neograničeno financiraju rat bez izgleda za pobjedu 'nerealno i neodgovorno'. Umjesto slanja novca i oružja Kijevu, Orban poziva na hitne i bezuvjetne mirovne pregovore. Zbog toga se oštro protivi daljnjoj financijskoj pomoći Ukrajini, kao i korištenju zamrznute ruske imovine za financiranje ukrajinske obrane, plana koji predviđa korištenje oko 140 milijardi eura.