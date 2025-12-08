o pregovorima za mir
Đurović: Trump voli velike sile i moćne vladare. To je Putin, a Zelenski "nek se gubi"
Gost naše Nataše Božić Šarić bio je Đivo Đurović, novinar Telegrama. Razgovarali su o posljednjem krugu pregovora za postizanje mira u Ukrajini.
"Napretka nema. Kad netko kaže "razgovori su bili konstruktivni", to znači da se nisu posvađali, ali da se ništa drugo značajno nije dogodilo", započinje Đivo Đurović o komentarima s ukrajinske i američke strane o pokušaju pronalaska mirovnog rješenja koje bi prekinulo rat između Ukrajine i Rusije.
"Ta mirovna inicijativa je umrla u trenutku kada je Vladimir Putin odbio revidiranih 19 točaka za mirovni plan. Zapravo, u trenutku kada je predsjednik Donald Trump rekao da je tih 28 točaka predmet rasprave, u tom trenutku je to bilo gotovo jer Rusija nije bila spremna pristati ni na koju drugu verziju", dodaje.
Đurović, štoviše, smatra da je i prvotni prijedlog bio neki tip "dimne bombe".
"Možda nije bila spremna ni za tih 28, to nećemo nikada znati. Ali čim je ukrajinski input došao u pregovarački proces, to Rusiji više nije bilo prihvatljivo. To što Trump sada govori, što je potpuno sumanuto i nema veze s istinom, jer znamo da je Rusija odbila taj prijedlog od 19 točaka. Njegov zet (Jared Kushner) i izaslanik (Steve Witkoff) bili su u Kremlju, pet sati su sjedili i Putin je rekao da je to neprihvatljivo."
Dodao je kako Trumpove reakcije više govore o njegovoj osobnoj preferenci prema ruskom predsjedniku.
"Mi nismo vidjeli što tamo piše, imamo neku ideju, ali nije javno objavljeno. Ali Rusi su to vidjeli i Rusi su rekli da je to neprihvatljivo. Ja ne bih rekao da je ovo pokušaj pritiska na Volodimira Zelenskog, rekao bih da je ovo nekakva primordijalna Trumpova reakcija i da je on na strani Putina. Da on ne vidi nikakvu zajedničku točku između SAD-a i Ukrajine, sebe i Zelenskog: "On mi ide na živce, taj cijeli koncept demokracije i male zemlje protiv velike mi se ne sviđa, ja volim velike sile i vladare, to je Putin, a ti Zelenski se gubi".", kaže Đurović.
"Te laži pokazuju njegovo raspolaženje. S druge strane, treba reći da je Ukrajina pristala na maksimum nečega što jedna zemlja pristati u ovakvoj situaciji, a da ne bude potpuna kapitulacija. Sada je pristala na revidiranu verziju, na to da se i nju pita neki upit. Možda je to pritisak na Zelenskog, ali mislim da Trumpu ne koristi taj pritisak, kad Zelenski ionako prihvaća sve osim poraza."
Kaže da Trumpu nije stalo do toga što će se dogoditi s Ukrajinom, već da u cijeloj priči vidi isključivo osobnu dobit.
"Ukrajina na to da se potpiše da je zapravo izgubila rat, ali pod uvjetom da se jamči da neće biti novog rata. To je ono što je sada na stolu. Trumpa zapravo ni ne zanima kako je završio ovaj rat i hoće li biti drugog, sve dok on može mahati time da je prekinuo rat, da može dobiti nekakvu nagradu."
"Sadržaj mu je potpuno irelevantan, dapače on je skloniji tome da pogoduje Putinu, iz svojih financijskih interesa i simpatije koju ima prema diktatorima i takvom tipu međunarodne politike. Njega samo zanima da ovo sad stane i da svi kažu: hvala vam predsjedniče Trump, vi ste nas spasili. Kako će Ukrajina proći, to njega ne zanima. Ukrajina kaže da može to potpisati, ali da želi neko jamstvo da sve to ne počne ponovo. Njega to ne zanima", kaže Đurović.
Dodao je kako se osobno jako razočarao u Zorana Milanovića te da je "zabrinjavajuće" da je predsjednik Republike Hrvatske, prema Đurovićevom viđenju "odabrao stranu" Putina i Trumpa.
"Tragično je da se u ovoj stvari na istoj strani nalaze ljudi za koje bismo očekivali poput Elona Muska, Trumpa i dužnosnika Putinovog režima i demokratski izabran hrvatski lijevo-liberalni predsjednik koji je iz nekog razloga odlučio podržavati Trumpovu i rusku antieuropsku opciju. Ja sam više puta ponavljao koliko je to veliko razočaranje od jednog političara koji je nekada bio normalan. To je zabrinjavajuće. On srećom nema velike ovlasti, zasad", kaže Đurović.
