Trumpov državni tajnik: Zelenski laže oko pregovora. Žalosno da je to rekao

Hina
27. ožu. 2026. 20:23
Ukraine's President Volodymyr Zelensky gestures as he speaks during a press conference in Kyiv on March 3, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Tetiana DZHAFAROVA / AFP)
Američki državni tajnik Marco Rubio u petak je optužio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da je „lagao” kad je rekao da je SAD uvjetovao svoja sigurna jamstva Kijevu prepuštanjem dijela teritorija Rusiji.

„To je laž”, rekao je američki šef diplomacije novinarima nakon sastanka G7 u okolici Pariza. „Vidio sam da je Zelenski to rekao i žalosno je što je to izgovorio jer zna da to nije istina", dodao je Rubio u vrijeme dok su pregovori o okončanju četverogodišnjeg rata i dalje u slijepoj ulici, piše France Presse. 

Zelenski je ranije za Reuters rekao da su Sjedinjene Države ponudile svoja sigurnosna jamstva potrebna za mirovni sporazum u Ukrajini pod uvjetom da Kijev prepusti istočnu regiju Donbas Rusiji.

Tu je izjavu pozdravio posebni ruski izaslanik Kiril Dmitrijev kazavši da joj se Moskva „ne može ne radovati” .

"Rekao je važnu stvar... napokon je shvatio da je stav SAD-a takav da će podržati sigurnosna jamstva samo ako Ukrajina napusti Donbas", kazao je Rus. 

Regija Donbas sastoji se od oblasti Luhansk i Doneck. Prema podacima Instituta za proučavanje rata (ISW), Rusija gotovo u potpunosti kontrolira Luhansku te oko 75 posto Donecke oblasti. 

