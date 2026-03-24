Kako SAD pritišće Ukrajinu: Povucite trupe odavde i izgradit ćemo vam raj
Sjedinjene Američke Države vrše pritisak na Ukrajinu da povuče svoje trupe iz Donjecke regije, prema izvorima bliskim tekućim pregovorima, dok pregovori pokazuju malo napretka. Dužnosnici upozoravaju da bi Washington mogao odustati od procesa i preusmjeriti fokus na Iran ako se ne postigne nikakav pomak.
„Amerikanci ne vide gdje možemo postići dogovor“, rekao je izvor blizak predsjedniku Volodimiru Zelenskom nakon posljednjih razgovora 21. i 22. ožujka. „To bi ih moglo potaknuti da potpuno napuste proces", prenosi Kyiv Post.
SAD je sugerirao da bi mogao ponuditi sigurnosna jamstva – ali samo ako se Ukrajina povuče iz Donbasa, rekao je izvor.
„Ne mogu zamisliti kako bi to funkcioniralo u Ukrajini“, dodao je dužnosnik.
Pregovori su i dalje oblikovani ranijim kontaktima između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog čelnika Vladimira Putina u Anchorageu, na koje se Moskva i dalje poziva.
„Čini se kao da postoje tri strane, ali Ukrajina se zapravo raspravlja s ‘Anchorageom’“, rekao je drugi izvor. „Bez obzira o čemu razgovaramo, uvijek se vraća na to da Amerikanci kažu: ‘Napustite Donbas i izgradit ćemo vam raj, kako je dogovoreno na Aljasci.’“
Prisutnost ukrajinskih trupa u Donjeckoj regiji ostaje glavno sporno pitanje
„Naša strana troši ogromnu količinu vremena pokušavajući maknuti raspravu s teme povlačenja“, rekao je jedan upućeni izvor. „Ali sve se vrti u krug. Stalno slušamo isto: ‘Morate otići.’“
Ovisnost Ukrajine o zapadnom financiranju dodatno povećava pritisak.
„Ako EU ne pronađe rješenje, možda ćemo još imati novca za vojsku, ali ne i za socijalna davanja kasnije ove godine“, rekao je visoki dužnosnik.
Unatoč napetostima, postoje ograničeni znakovi napretka. Nakon posljednjih razgovora SAD-a i Ukrajine na Floridi, Zelenski je rekao da bi se razmjene zarobljenika s Rusijom mogle nastaviti, dok je Rustem Umerov, čelnik Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu, potvrdio daljnje razgovore s američkim dužnosnicima.
Istodobno, Zelenski je priznao da je fokus Washingtona trenutno podijeljen.
„Jasno je da je pozornost američke strane trenutačno prvenstveno usmjerena na situaciju oko Irana i šire regije, ali rat Rusije protiv Ukrajine također mora biti okončan“, rekao je.
Pregovori na čekanju
Odvojeni trilateralni pregovori između Rusije, Sjedinjenih Država i Ukrajine trenutačno su na pauzi, izjavio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov 19. ožujka.
„Trilateralna skupina je na pauzi“, rekao je Peskov, dodajući da kontakti s Kijevom nastavljaju na humanitarnim pitanjima, uključujući razmjenu ratnih zarobljenika i tijela poginulih vojnika.
Ukrajina je također potvrdila odgode. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Heorhij Tihij rekao je da je nekoliko rundi konzultacija odgođeno, ali ne i otkazano.
„Nisu otkazane niti napuštene, samo su odgođene“, rekao je Tihij, dodajući da komunikacija između strana i dalje traje.
Pregovori su usporeni zbog rastućih napetosti na Bliskom istoku, koje su preusmjerile fokus Washingtona.
Ključna pitanja ostaju neriješena. Rusija i dalje zahtijeva da se Ukrajina povuče s teritorija na istoku koje Rusija nije uspjela zauzeti tijekom 12 godina rata – uvjet koji Kijev odbacuje.
