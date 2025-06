Trumpov mobitel izaziva kaos u Bijeloj kući: "To je potpuno bizarno iskustvo"

"Razgovaram s Trumpom telefonom vjerojatno već oko 18 godina. Za razliku od većine svjetskih vođa, on je jednostavno nastavio koristiti svoj telefon. To je dio njegove svakodnevne rutine. Ako mu se sviđate i želi razgovarati s vama, javi se ili vas nazove niotkuda. Bilo je i drugih svjetskih vođa s kojima sam mogao razgovarati telefonom, ali ni s jednim tako opušteno. Prije nekoliko mjeseci nazvao me dok sam bio u taksiju, dan nakon što je Keir Starmer bio u Bijeloj kući i obećao mu državni posjet, da me pita kako je u Velikoj Britaniji. Pričao sam mu i mogao sam vidjeti kako lice taksista postaje sve zbunjenije i uzbuđenije. Nakon 15 minuta spustio sam slušalicu i rekao: 'vidimo se uskoro, gospodine predsjedniče.' Taksist je rekao: 'Piers, ne želim narušavati vašu privatnost, ali je li to bio Donald Trump?' Rekao sam da jest. Rekao je: 'Vozim ovaj taksi već 35 godina i nikad nitko nije razgovarao s predsjednikom Sjedinjenih Država u taksiju.'