Puhovski: Trump je učinio jednu važnu stvar u svijetu

"Trump je jedan od onih koji igra šah s dva poteza unaprijed. Od prvog dana kada je izabran, govorio sam da je on katastrofa za SAD, ali možda u svijetu nešto učini. I tu je učinio jednu stvar za koju mi se čini da je važna, a to je da je natjerao Europu da govori o žrtvama u Ukrajini. Natjerao je da se govori da rat nema smisla i on će, ja mislim, zaustaviti taj rat...