Predsjednik Donald Trump izjavio je da su SAD u posljednja 24 sata vodile “vrlo dobre razgovore” s Iranom, ali je dodao da “nikad nema roka” za odgovor Teherana na američki prijedlog za okončanje sukoba.
“U dobroj smo poziciji”, rekao je Donald Trump novinarima u Ovalnom uredu u srijedu. “Sada nam ide dobro i moramo dobiti ono što trebamo dobiti. Ako to ne uspijemo, morat ćemo poduzeti puno veći korak. No uz sve to, oni žele postići dogovor.”
“Također je vrlo moguće da ćemo postići sporazum”, dodao je.
Na pitanje postoji li rok do kojeg Iran treba odgovoriti na najnoviji američki prijedlog, Trump je dao naslutiti da vremenskog ograničenja nema. “Nikad nema roka; dogodit će se. Dogodit će se, ali nikad nema roka”, rekao je.
Trump je ponovno ustvrdio i da je Iran prihvatio njegov glavni zahtjev – da ne posjeduje nuklearno oružje.
“Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati, a oni su na to pristali, među ostalim”, rekao je predsjednik, iako zasad nema potvrde o tome na što je Iran pristao ili nije pristao.
Očekuje se da će Iran u četvrtak posrednicima predati svoj odgovor na američki prijedlog za okončanje rata, rekao je regionalni izvor za CNN. To dolazi nakon što je predsjednik Donald Trump ranije danas izjavio da su SAD u posljednja 24 sata vodile “vrlo dobre razgovore” s Iranom.
Rat s Iranom ušao je u drugi mjesec krajem travnja.
