Izrael prvi put od prekida vatre napao Bejrut: "Ubijen je zapovjednik Hezbolaha"

Izrael je prvi put napao Bejrut otkako je prošlog mjeseca pristao na primirje s Hezbolahom, rekavši da je meta napada bio zapovjednik elitnih snaga Radwan u južnim predgrađima grada.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar obrane Israel Katz najavili su akciju u zajedničkoj izjavi.

Izraelski mediji izvijestili su da je zapovjednik ubijen u napadu, ali zasad nema potvrde Hezbolaha.

Primirje u Libanonu poduprlo je šire primirje između SAD-a i Irana, a prekid izraelskih napada u Libanonu bio je ključni iranski zahtjev.

Dok Iran i SAD kažu da se približavaju dogovoru o prekidu sukoba, napadi prijete primirju koje je zaustavilo izraelske napade na Bejrut.

Izraelske snage ostale su u područjima južno od rijeke Litani, a napadi su se nastavili u južnom Libanonu.

Iranski saveznik Hezbolah odgovorio je pucnjavom i lansiranjem dronova na izraelske vojnike.