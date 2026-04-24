Trumpova administracija želi vratiti smrtnu kaznu strijeljanjem

Ministarstvo pravosuđa objavilo je u petak da nastavlja otvarati put ubrzavanju saveznih slučajeva smrtne kazne, uključujući proširenje načina izvršenja kazne kako bi obuhvatilo i smrt strijeljanjem.
Za vrijeme predsjednika Joea Bidena, Ministarstvo pravosuđa poništilo je velik dio mjera iz prvog mandata predsjednika Donalda Trumpa vezanih uz proširenje primjene smrtne kazne u saveznim slučajevima, koje se sada ponovno uvode, piše CNN.
“Među poduzetim mjerama je ponovno uvođenje protokola za smrtonosnu injekciju korištenog tijekom prvog Trumpova mandata”, navodi se u priopćenju Ministarstva pravosuđa u petak, “proširenje protokola na dodatne načine izvršenja kazne poput strijeljanja te pojednostavljenje internih procesa kako bi se ubrzali slučajevi smrtne kazne.”
Pet saveznih država dopušta izvršenje smrtne kazne strijeljanjem za osuđenike koji su iscrpili sve žalbene mogućnosti. U ožujku je muškarac iz Južne Karoline, osuđen za dvostruko ubojstvo, postao četvrta osoba pogubljena strijeljanjem od 1970-ih.
“Prethodna administracija nije ispunila svoju dužnost zaštite američkog naroda odbijajući tražiti i provoditi najstrožu kaznu protiv najopasnijih kriminalaca, uključujući teroriste, ubojice djece i ubojice policajaca”, izjavio je vršitelj dužnosti državnog odvjetnika Todd Blanche u petak. “Pod vodstvom predsjednika Trumpa, Ministarstvo pravosuđa ponovno provodi zakon i stoji uz žrtve.”
Ministarstvo također razmatra “pojednostavljenje procesa za izricanje smrtnih kazni” i smanjenje broja godina između osude i izvršenja kazne, navodi se u objavi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
