Turska, Pakistan, Egipat i Saudijska Arabija osudili napade na Rijad

Jedna osoba je poginula, a gotovo desetak ih je ozlijeđeno u novom napadu na međunarodnu zračnu luku u Rijadu u nedjelju, priopćile su saudijske vlasti. Napad se dogodio dan nakon udara za koji su odgovornost preuzeli hutisti, a u kojem je poginulo 13 osoba, a više od 300 ranjeno.