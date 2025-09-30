Turska u sve većoj mjeri kupuje ruski plin: Isporučeno ga je gotovo trećinu više nego prošle godine

Isporuke ruskog plina u Tursku poskočile su u prvih sedam ovogodišnjih mjeseci više od 20 posto, izračunala je ruska novinska agencija TASS na temelju podataka turskog regulatora za energetska tržišta (EPDK).
U sedam mjeseci zaključno sa srpnjem ruski su proizvođači cjevovodima u Tursku otpremili približno 12,7 milijardi prostornih metara plina, navodi TASS, za 26 posto više nego u istom prošlogodišnjem razdoblju.
Samo u srpnju Turska je cjevovodima Turski tok i Plavi tok uvezla ukupno 1,78 milijardi prostornih metara plina iz Rusije, prema podacima regulatora.
Turski kupci nisu u ovoj godini uvozili ukapljeni prirodni plin pa usporedba s prošlom godinom pokazuje povećanje ukupnih isporuka ruskog plina u razdoblju od siječnja do srpnja za 23 posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje.
U 2024. godini Rusija je povećala isporuke plina u Tursku putem plinovoda za 2,6 posto, na nešto više od 21 milijardu prostornih metara. Kada se uključi i LNG, ukupne isporuke plina iz Rusije u Tursku premašile su lani 21,5 milijardi prostornih metara.
Rusija isporučuje Turskoj plin cjevovodima kroz Crno more, podsjeća ruska novinska agencija.
Plavi tok pušten je u pogon početkom 2003.godine, dug je 1213 kilometara i može transportirati 16 milijardi prostornih metara plina godišnje.
Turski tok doprema plin od siječnja 2020. godine, uz kapacitet od 31,5 milijardi prostornih metara. Obuhvaća dvije linije koje otpremaju plin domaćim potrošačima odnosno zemljama južne i jugoistočne Europe, podsjeća TASS.
