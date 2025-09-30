Turska u sve većoj mjeri kupuje ruski plin: Isporučeno ga je gotovo trećinu više nego prošle godine

U 2024. godini Rusija je povećala isporuke plina u Tursku putem plinovoda za 2,6 posto, na nešto više od 21 milijardu prostornih metara. Kada se uključi i LNG, ukupne isporuke plina iz Rusije u Tursku premašile su lani 21,5 milijardi prostornih metara.