U Americi je marihuana službeno postala "manje opasna droga", proizvođačima manji porezi

Američko ministarstvo pravosuđa reklasificira marihuanu odobrenu od agencije FDA i licenciranu od saveznih država u kategoriju manje opasnih droga, objavio je u četvrtak vršitelj dužnosti ministra pravosuđa Todd Blanche.
Oglas
Reklasifikacija ne znači da će se marihuana legalizirati na razini cijelog SAD-a, piše Reuters.
Blanche je u objavi na platformi X naveo da ministarstvo „odmah premješta marihuanu s odobrenjem Agencije za hranu i lijekove (FDA) i licencama saveznih država s Popisa I na Popis III”.
Ministarstvo je također pokrenulo hitno saslušanje kako bi se razmotrila šira reklasifikacija marihuane unutar zakonskih kategorija, stoji u službenom priopćenju.
"Ova odluka o promjeni kategorizacije omogućuje istraživanja o sigurnosti i učinkovitosti ove tvari, što će u konačnici pacijentima pružiti bolju skrb, a liječnicima pouzdanije informacije", rekao je Blanche.
Sve na Trumpov zahtjev
Odluka o reklasifikaciji predstavlja jednu od najznačajnijih promjena federalne politike prema marihuani u posljednjim desetljećima. Ona dolazi nakon izvršne uredbe Donalda Trumpa iz prosinca kojom je naložio ministarstvu ublažavanje restrikcija za marihuanu.
Očekuje se da će ovaj potez izmijeniti industriju kanabisa smanjenjem poreznih opterećenja i olakšavanjem pristupa financiranju, što će pogodovati tvrtkama poput Canopy Growth, Tilray Brands i Trulieve Cannabis.
Dionice tvrtki iz tog sektora nakon objave odluke na američkim su burzama zabilježile snažan rast, između šest i trinaest posto.
Marihuana je godinama bila klasificirana u istom rangu s daleko jačim drogama poput heroina, unatoč tome što je gotovo polovica američkih saveznih država legalizirala kanabis u posljednjih nekoliko godina.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas